Der VfB Stuttgart und das Land Baden-Württemberg haben anlässlich des 130. Vereinsgeburtstags das Stadion und die Grabkapelle in rotes Licht getaucht.

Die Farbe des Brustrings ist am Samstagabend über der Stadt Stuttgart aufgeleuchtet: Anlässlich des 130. Geburtstags hat der VfB Stuttgart unter anderem das Dach der MHP-Arena rot erstrahlen lassen. Bis weit über Bad Cannstatt hinaus war das illuminierte Stadion zu sehen, das in der vergangenen Saison noch Mercedes-Benz-Arena hieß.

Rechtzeitig zum Heimspiel-Auftakt gegen den VfL Bochum hatte der Verein die neue Stadionbeleuchtung fertiggestellt, die am Samstag zum Einsatz gekommen ist. Neben einer energiesparenden LED-Flutlichtanlage für den Rasen hat der Verein auch eine Lichtanlage auf dem Dach der Arena installiert, die in mehreren Farben leuchten kann.

Land sperrt Grabkapelle für Lichtshow

Auch die Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart-Rotenberg erstrahlte am Samstagabend in der Vereinsfarbe. Aufgrund der Lichtshow war der Zugang zu dem Denkmal vorübergehend gesperrt. Das Rotlicht leuchtete anlässlich des 130. Geburtstag des Vereins. Es soll die Verbundenheit zu Region zeigen, wie der VfB mitteilt.

„Der VfB, Stuttgart und ganz Württemberg gehören zusammen“, sagt VfB-Boss Alexander Wehrle zu der Aktion. „Wir sind der Club dieser Region und vertreten sie als stolzer Botschafter.“ Der Verein sei sehr dankbar, dass die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bei der Idee mitgemacht und die Beleuchtung der Grabkapelle ermöglicht haben.