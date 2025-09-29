13. Verhandlungstag: Vater der Block-Kinder: Habe alles für den Umgang getan

Im Jahr 2021 behält der Ex-Mann von Christina Block zwei gemeinsame Kinder bei sich in Dänemark. Es folgen ein Sorgerechtsstreit und eine Entführung. Im Prozess spricht der Vater über sein Engagement.
Hamburg - Im Sorgerechtsstreit um zwei gemeinsame Kinder hat der Ex-Mann von Christina Block (52) nach eigenen Angaben mehrfach Umgangsrecht für die Mutter in Dänemark beantragt. "Wir haben alles dafür getan, es ist nicht dazu gekommen", sagte Stephan Hensel (51) am 13. Prozesstag vor dem Landgericht Hamburg.