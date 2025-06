1 Bürgermeister Oliver Valha (von links), Christa Haizmann vom Kulturamt und Sascha Wittich mit dem Programm. Foto: Manfred Köncke Der 13. Musiksommer Altensteig ist mit 14 Aufführungen ein Höhepunkt im Stadtkalender. Auch die 60-jährige Partnerschaft mit Bourg St. Maurice wird gefeiert.







Link kopiert



Vom 12. bis 27. Juli erklingt Musik in bunter Vielfalt und an unterschiedlichen Orten – im Bürgersaal, auf dem Lindenplatz, in der Markgrafenhalle, auf dem Marktplatz, im Schlossgarten, in der evangelischen Kirche oder auf dem Weg in die historische Altstadt. Deshalb lautet das Motto erneut „Unsere Stadt ist die Bühne“.