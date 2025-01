13 Kommunen im Vergleich: Mahlbergs Gemeinderäte hockten 2024 zwei volle Tage im Sitzungssaal

Vor der Show in der Mehrzweckhalle Lahrer Sportlerinnen proben für bunte Revue

Die Show „Back to the 80’s“ ist bunt, glamourös und erinnert an die 1980er-Jahre. Wir haben die erste gemeinsame Probe aller Rollschuhläuferinnen des SV Solidarität in der Mehrzweckhalle im Lahrer Bürgerpark besucht.