1 Die Polizei hat am Samstag in Karlsruhe die vermisste 13-Jährige aus Lahr aufgegriffen. Foto: Gentsch

Die vermisste 13-Jährige Joyce, die vor zwei Wochen aus einer Lahrer Jugendeinrichtung verschwunden ist, ist wieder in Obhut ihrer Mutter.















Lahr - Die vor zwei Wochen aus einer Jugendeinrichtung in Lahr verschwundene Joyce J. ist zurück in der Obhut ihrer Mutter. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde die 13-Jährige am Samstag in Karlsruhe aufgegriffen.

Vor etwa zwei Wochen verschwand das Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Lahr, nach Beginn der Öffentlichkeitsfahndung erhielt die Polizei mehrere Hinweise.