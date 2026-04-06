Mit dem Pokal-Coup gegen den Türkischen SV Singen hatte sich der SCL Rückenwind für das Ligaspiel gegen Laufenburg geholt. Doch es folgte der nächste Rückschlag.
Verbandsliga: SC Lahr - SV 08 Laufenburg 1:3 (0:0). Die Kicker von der Dammenmühle kommen in der Liga nicht in Tritt. Gegen den Oberligisten Türkischer SV Singen war noch der SCL die Überraschungsmannschaft – doch am Samstag hatte der Aufsteiger aus Laufenburg diese Rolle gegen das Team von Trainer Sascha Schröder inne. Lahr ist nun seit vier Ligaspielen ohne Sieg.