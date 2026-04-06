1:3 gegen Laufenburg: Suche des SC Lahr nach dem Killerinstinkt bleibt erfolglos
1
Dem SC Lahr (hier im Kreis nach der Niederlage gegen Linx) bereitet die Offensive derzeit Sorgen. Foto: Horst Künstle

Mit dem Pokal-Coup gegen den Türkischen SV Singen hatte sich der SCL Rückenwind für das Ligaspiel gegen Laufenburg geholt. Doch es folgte der nächste Rückschlag.

Verbandsliga: SC Lahr - SV 08 Laufenburg 1:3 (0:0). Die Kicker von der Dammenmühle kommen in der Liga nicht in Tritt. Gegen den Oberligisten Türkischer SV Singen war noch der SCL die Überraschungsmannschaft – doch am Samstag hatte der Aufsteiger aus Laufenburg diese Rolle gegen das Team von Trainer Sascha Schröder inne. Lahr ist nun seit vier Ligaspielen ohne Sieg.

 

Bereits nach zwei Minuten hatten die Lahrer eine glasklare Chance. Doch Mick Keita, der alleine auf das Tor zulief, vergab. Danach hatte der SCL noch mehr Möglichkeiten, doch mit dem Toreschießen haperte es. Die Zuschauer im Stadion haben sich womöglich an die erste Hälfte des Pokal-Viertelfinals erinnert gefühlt. Auch da ließen die Lahrer viel liegen. „Das zieht sich bei uns nun schon eine ganze Weile so durch. Uns fehlt der Killerinstinkt. In der Offensive ist eine Blockade drin“, hat auch Petro Müller, Sportlicher Leiter der Lahrer, festgestellt.

Nach dem torlosen Remis zur Pause gelang Keita in der 53. Minute allerdings zunächst doch die Lahrer Führung. Jamie Stopp hatte sich aus der Distanz ein Herz genommen und war mit seinem Schuss am Pfosten gescheitert. Der Abpraller landete dann bei Keita, der schon im Pokal der SCL-Torschütze war. Er musste nur noch einschieben. „Wenn wir dann noch das 2:0 nachgelegt hätten, wäre das Ding gegessen gewesen“, merkt Müller an.

Freistoß aus 18 Metern zum Ausgleich

Doch das blieb aus und die Gäste waren mit einem direkten Freistoß erfolgreich. Sandro Knab brachte den Ball aus rund 18 Metern an der Mauer und an SCL-Torhüter Jona Leptig, der wieder für Sokolov ins Lahrer Gehäuse zurückgekehrt war, vorbei (53.). Zu dem Zeitpunkt mussten die Lahrer schon länger auf Dennis Häußermann verzichten. Er wurde in der 25. Minute ausgewechselt und Dominik Kaufmann kam rein. „Das war schade, denn bis zu dem Zeitpunkt war Dennis der beste Mann auf dem Platz. Dann hat sein Muskel zugemacht und die Auswechslung war eine Vorsichtsmaßnahme. Bei ihm liegt wohl keine größere Blessur vor“, erklärt Müller.

+++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++

Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als ob der SC Lahr trotz nachlassender Kraft im zweiten Durchgang zumindest einen Punkt an der Dammenmühle behalten würde. Doch nach einer Flanke von links ging Knab mit in den Strafraum und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:2 ein (89.). „Das 3:1 war dann fast schon egal“, so Müller. In der Nachspielzeit setzte Jonas Gläsemann für den Aufsteiger noch ein drittes Tor obendrauf.

Da Auggen in Bühlertal gewann, hat der SCL nun nur noch zwei Zähler Vorsprung auf Platz drei. Primus Teningen verpasste mit einem 3:3 gegen Rielasingen-Arlen allerdings, in der Tabelle vorentscheidend auf zehn Zähler wegzuziehen. „Diese Woche war ein Wechselbad der Gefühle“, so Müller abschließend.

SC Lahr: Leptig; Stopp, Sö. Zehnle, Naletilic, Fries, Wirth, Lehmann (78. Müller), Bandle, Häußermann (25. Kaufmann), Gutjahr (86. Endsbiller), Keita (69. Gießler).
Tore: 1:0 Keita (53.), 1:1 Knab (67.), 1:2 Knab (89.), 1:3 Gläsemann (90.+4).

 