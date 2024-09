13 Einrichtungen sind in Freiburg dabei

1 Beim tag des offenen Denkmals sind in Freiburg 13 Einrichtungen, wie das Freiburger Münster, dabei. Foto: Alexander Blessing

Beim deutschlandweiten „Tag des offenen Denkmals“ öffnen zahlreiche Denkmale und Institutionen ihre Türen. Mit Ausstellungen, Führungen und Vorträgen wird den Besuchern die Geschichte hinter den Gebäuden und Einrichtungen näher gebracht. In Freiburg beteiligen sich 13 Einrichtungen am Aktionstag.









Unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ steht der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September. Wir geben eine Übersicht, was in Freiburg geboten wird.