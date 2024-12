13. Eichberg-Cup: VfB Stuttgart verteidigt den Titel in Blumberg

1 Die Stuttgarter U15 feiert den Turniersieg in Blumberg. Foto: Hans Herrmann

Beim 13. Eichberg-Cup für U15-Juniorenmannschaften setzt sich Titelverteidiger VfB Stuttgart im Endspiel gegen den Karlsruher SC als hochverdienter Turniersieger durch.









Das vom SG-Förderverein „Kickers Schwarz-Gelb“ Fützen/Riedböhringen organisierte Fußballevent stand in der Blumberger Eichberghalle von Anfang an auf einem hohen Niveau. Bestens eingestellt und in jedem Spiel motiviert lieferten die 15 Mannschaften bereits am Samstag in den Vorrundenspielen bei vollem Haus ein echtes Spektakel ab.