13 bestätigte Fälle: Die Asiatische Hornisse hat sich auch in Ettenheim niedergelassen

Die invasive Art aus Asien hat sich nun auch in der Barockstadt breitgemacht. Das vermeldete die Verwaltung Anfang diesen Monats.

Für Menschen ist sie zwar keine Gefahr, der heimischen Honigbiene macht sie das Leben jedoch zunehmend schwer: Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) wurde laut Nabu im Jahr 2004 von Südostasien nach Europa eingeschleppt und breitet sich seither zügig aus. Wann das erste Nest im Ortenaukreis gefunden wurde, ist nicht bekannt. Klar ist jedoch: Die Liste der Kommunen, in denen die Tierart im vergangenen Jahr entdeckt wurde, ist lang – und wurde nun mit Ettenheim um eine Stadt erweitert.

„Das erste dem Rathaus bekannte Nest wurde am 4. November gemeldet. Vier Tage später erhielten wir die Bestätigung, dass es sich um die invasive Art handelt“, erklärt Philipp Maurer vom Ordnungsamt auf Nachfrage unserer Redaktion. Seither seien keine weiteren Meldungen in der Verwaltung eingegangen.

Jedoch: „Über die Informationsseite des Landes Baden-Württemberg kann festgestellt werden, dass in Ettenheim aktuell 13 bestätigte Fälle vorliegen“, so Maurer. Darunter vier Nester und neun Mal gesichtete Einzeltiere. Der älteste Beitrag stammt dabei von Anfang Mai.

Die invasive Art ist seit März 2025 in Deutschland etabliert

Was passiert, wenn die Tiere gesichtet werden? „Auf stadteigenen Grundstücken veranlasst die Stadt die Entfernung umgehend selbst.“ Bei Grundstücken von Bürgern sieht das ein wenig anders aus. Demnach werde die Stadt die jeweiligen Eigentümer bei entsprechenden Hinweisen kontaktieren und die „sofortige fachmännische Entfernung der Nester einfordern“ – auf Kosten der Besitzer.

„Zu weiteren Maßnahmen steht die Stadt zudem in engem Austausch mit anderen Kommunen im Ortenaukreis“, informiert das Ordnungsamt. Inwiefern die Ausbreitung bekämpft wird, lässt Maurer auf Nachfrage offen. Sicher ist indes, dass die invasive Art seit März 2025 in Deutschland als etabliert gilt.

Die Bekämpfung fällt seitdem also nicht mehr in Zuständigkeit der Naturschutzverwaltung. Stattdessen müssen betroffene Kommunen und Bürger auf eigene Faust handeln. Zur Orientierung gibt es einen bundesweit einheitlichen Management- und Maßnahmenplan.

Bilder von Nestern sollen gemeldet werden

Bei Verdacht auf ein Nest bittet die Stadt, dies dem Ordnungsamt per E-Mail an ordnungsamt@ettenheim.de zu melden. „Soweit möglich, sind Bilder zur besseren Einschätzung sehr hilfreich“, betont Maurer.

Merkmale der Hornisse

Die Asiatische Hornisse ist etwas kleiner als die heimische Artgenossin. Darüber informiert die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Zu erkennen ist sie demnach an ihrer schwarzen Grundfärbung: Die Brust ist schwarz, der Hinterleib dunkel mit wenigen gelben Binden. Die Beine sind schwarz-gelb gefärbt. Die Asiatische Hornisse lebt tagaktiv in Siedlungsbereichen des Menschen, in landwirtschaftlich genutzten Flächen und an Waldrändern, heißt es weiter. Die Geschlechtstiere verlassen im frühen Herbst das Nest, um sich zu paaren. Die Arbeiterinnen verbleiben im Nest und können auch Kältephasen überdauern. Bei milder Witterung kann man auch im Dezember noch Arbeiterinnen sichten. Weitere Infos zum Lebensraum und zu den Merkmalen der invasiven Art gibt es im Internet unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de.