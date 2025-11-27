13 bestätigte Fälle: Die Asiatische Hornisse hat sich auch in Ettenheim niedergelassen

Die invasive Art aus Asien hat sich nun auch in der Barockstadt breitgemacht. Das vermeldete die Verwaltung Anfang diesen Monats.
Für Menschen ist sie zwar keine Gefahr, der heimischen Honigbiene macht sie das Leben jedoch zunehmend schwer: Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) wurde laut Nabu im Jahr 2004 von Südostasien nach Europa eingeschleppt und breitet sich seither zügig aus. Wann das erste Nest im Ortenaukreis gefunden wurde, ist nicht bekannt. Klar ist jedoch: Die Liste der Kommunen, in denen die Tierart im vergangenen Jahr entdeckt wurde, ist lang – und wurde nun mit Ettenheim um eine Stadt erweitert.