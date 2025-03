Kürzlich fand das alljährliche Hallenturnier des FC Tailfingen statt. Der vom Autohaus Maier gesponsorte Fußball-Cup ging nunmehr in die 13. Auflage. Austragungsort war nicht wie gewohnt die heimische Zollern-Alb-Halle, sondern aufgrund der Hallensituation in Albstadt, die Ebinger Mazmannhalle. Dies sollte den Erfolg allerdings nicht schmälern.

Mit der Premiere des ersten Kids-Cup wurde das Turnier, welches sonst von den „Alten Herren“ bestimmt wurde, auf jugendliche Weise aufgewertet. Der Ball rollte ab 15.30 Uhr, hier kämpften die E-Junioren des FC Onstmettingen, FC Pfeffingen, FC 07 Albstadt und der TSG Balingen um den Turniersieg. Die jungen Beine wirbelten durch die Halle und bescherten uns spannende Duelle. Am Ende setzten sich dann die Jungs der TSG Balingen durch und holten sich den Titel. Auf den weiteren Plätzen folgten der FC07 Albstadt, FC Onstmettingen und der PC Pfeffingen. Die erfolgreichsten „kleinen“ Torschützen waren Santiago Fiorenza und Mateo Balint. Zum besten Jung-Keeper wurde Joah Ast gewählt. Als Dankeschön und Preis für ihren Einsatz erhielten alle vier Jugend-Teams Gutscheine für die McArena in Albstadt/Balingen.

Zwölf Teams in fairem Wettstreit

Nicht weniger spannend ging es ab 17 Uhr mit dem Hauptturnier weiter. Zwölf Mannschaften reisten an, um in zwei Gruppen aufgeteilt Richtung Finale zu stürmen. Gut organisiert und professionell gepfiffen führten die Turnierleitung und die Schiedsrichter durch den Abend. Nur ein einziges torloses Spiel gab es in den Rundenspielen, in allen anderen Begegnungen wurde kräftig drauflos geballert. Stolze 113 Mal wurde insgesamt am Abend eingenetzt. Nachdem alle Vorrundenspiele ausgetragen waren, standen um 23 Uhr die vier Halbfinalisten fest. Balingen, Albstadt, Rottweil und Laufen gingen in den Endkampf um den goldenen Pokal.

Titelverteidiger scheidet aus

Der Titelverteidiger FC Pfeffingen musste sich dieses Jahr nach durchwachsener Hauptrunde mit dem 6. Platz zufriedengeben. Hart umkämpfte Spiele und knappe Ergebnisse brachten letztendlich zu später Stunde die Finalbegegnung FC 07 Albstadt gegen FV 08 Rottweil auf das Spielfeld. Hier konnte sich gegen 0 Uhr der schwarz-gelbe Newcomer Rottweil durchsetzen, gewann mit 2:0 gegen den bisherigen Seriensieger Albstadt und holte sich verdient den Wanderpokal, welcher seit 13 Jahren, das erste Mal Albstadt verlässt.

Rottweiler Goalgetter

Den Torschützenkönig, Bekim Limani, stellte ebenfalls der FV 08 Rottweil. Zum besten Torhüter wurde Bülent Pesket, vom TSV Laufen gekürt.

Abgerundet wurde das Turnier durch eine gut gefüllte Tombola, sowohl zum Kids- wie auch zum AH-Cup. Sensationelle Hauptpreise, wie beispielweise ein 65 Zoll Smart-TV, sorgten hier bei der Ausgabe für strahlende Gesichter.

Für das leibliche Wohl war bestens und ausreichend gesorgt, so dass es den zahlreichen Zuschauern und Spielern an nichts fehlte und man bis in die späten Nachtstunden gemütlich zusammen sitzen saß und feierte.

Die Platzierungen: 1. FV 08 Rottweil, 2. FC 07 Albstadt, 3. TSV Laufen, 4. TSG Balingen Daddys, 5. TSV Frommern, 6. FC Pfeffingen, 7. 1. FC Burladingen, 8. KSV Albstadt, 9. TSV Ebingen, 10. TSG Margrethausen, 11. FC Killertal, 12. Freizeitkicker Albstadt.