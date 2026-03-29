13. Auflage in Heiligenzell: Das gab es bei der Vernissage von „Künst im Schlössle“ zu sehen

Die Vernissage von „Kunst im Schlössle“ im Heiligenzeller Schloss war ein Erfolg. Zahlreiche Besucher erkundeten die Werke der 19 Künstler auf zwei Ebenen.

19 Kunstschaffende haben am Wochenende das Heiligenzeller Schlössle zum 13. Mal zu einem einzigartigen Ort der Begegnung mit Kunst gemacht. Kunst auf Augenhöhe mit dem Betrachter, das ist für das Schlössle in dieser Form eine besondere Institution. Das Schlössle dient als gemütliche Galerie, in der sich mit den Bildern und Objekten wunderbar interagieren lässt.

Zur Vernissage hieß Bürgermeister Erik Weide so viele Gäste willkommen, dass nicht alle in der St. Georgskapelle Platz fanden. Viele sind im Foyer gestanden. Nicht nur die Kunst hat gerufen. Ein Saxophon-Quintett unter der Leitung von Anja Reichert mit Andreas Eichhorn, Elvira Karkossa, Jürgen Kopp und Melanie Kollmer unterhielt die Gäste mit schmissigem Sound.

Unter den Gästen waren auch selbst viele Künstler. Die Kunst von Andreas Schütthoff mit einem Pferd und Reiter aus Silberdraht hat es dem Friesenheimer Wolfgang Gerst angetan. „Einfach nur klasse“, sagt er begeistert und zeigt auf eine filigrane Arbeit aus Silberdraht.

Das Künstlerehepaar Dibbern rief die Ausstellung 2010 ins Leben

Leichtigkeit steckt in der Darstellung von Ross und Reiter, die das Gefühl verströmen, gemeinsam abheben zu wollen. Annerose Lauer liebt die feinen Papierarbeiten von Barbara Heer. „Das gefällt mir“, sagt die Oberweirerin und zeigt auf ein Bild mit feinen Papierstreifen hinter Glas.

In diesem Jahr war den Künstlern jeweils eine eigene Nische vorbehalten und damit der lange Saal der St. Georgskapelle unterbrochen. An der Wand ließen sich Gemälde präsentieren; auf Tischen Bilder und Skulpturen oder Malerei und Fotografien auf einer Staffelei. Hier und da haben Stühle gestanden, um mit der Kunst in aller Stille ein Zwiegespräch zu führen oder sich einfach nur auszuruhen. Die Werke verteilten sich auf zwei Stockwerken.

In seiner Laudatio hob Weide seine Freude über die vielfältige Kulturszene in Friesenheim hervor. In einem kurzen Rückblick betonte er den Mut und die Weitsicht des Heiligenzeller Künstlerehepaars Dibbern, das im Jahr 2010 ein erstes Kunstwochenende im Schlössle organisiert hatte. Ihnen galt ebenso der Dank wie in diesem Jahr den Organisatoren der Kunst im Schlössle 2026 mit Barbara Heer, Simone Joachim, Kurt Hockenjos und Klaus Schubnell.

Die Kunstwerke standen auch zum Verkauf

Kunst im Schlössle treffe in jedem Jahr auf ein geschichtsträchtiges Ambiente. Gern unterstütze die Gemeinde dieses Ereignis. Kunst im Schlössle war auch zum 13. Mal ein Ort der Begegnung und der intensiven Gespräche. Für Ortsvorsteher Gerold Kadenbach eigne sich kaum eine andere Örtlichkeit so gut, wie das Schlössle, um Menschen in dieser besonderen Atmosphäre an drei Tagen zusammenzubringen.

Gern ließen sich die Gäste von dem Einklang aus Historie und moderner Kunst mitreißen. Einige Skulpturen ließen sich auch berühren. Klaus Schubnell erklärte als Sprecher der 19 Künstler seinen Dank gegenüber der Gemeinde, die in allen Belangen unterstütze. Natürlich durften die Kunstwerke auch erworben werden. So manches Werk dürfte nach der Ausstellung ein Zuhause noch behaglicher machen.

Die teilnehmenden Künstler der Vernissage

Sie haben ausgestellt: Marion Bekker (Malerei), Uli Dibbern (moderne Objekte), Sybille Krastel-Dibbern (Malerei), Karl-Heinz Finkbeiner (Malerei), Barbara Heer (Papierkunstobjekte), Herrmann (Keramikkunst), Kurt Hockenjos (Malerei und Bildhauerei), Simone Joachim (Keramik), Peter Link (Fotografie), Sabine Näger (Malerei), Dorothea Panhuyzen (Malerei), Frank Rothbächer (Steinkunst), Daniel Schlindwein (Fotografie), Manfred Schlindwein (farbiger Holzschnitt), Klaus Schubnell (Malerei), Andreas Schütthoff (Skulpturen), Marianne Schwab (Metallkunst), Mechthild Wallrath-Karcher (Rakukunst), Alfons Weiß (Malerei).