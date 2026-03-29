13. Auflage in Heiligenzell: Das gab es bei der Vernissage von „Künst im Schlössle“ zu sehen

Die Vernissage von „Kunst im Schlössle“ im Heiligenzeller Schloss war ein Erfolg. Zahlreiche Besucher erkundeten die Werke der 19 Künstler auf zwei Ebenen.
19 Kunstschaffende haben am Wochenende das Heiligenzeller Schlössle zum 13. Mal zu einem einzigartigen Ort der Begegnung mit Kunst gemacht. Kunst auf Augenhöhe mit dem Betrachter, das ist für das Schlössle in dieser Form eine besondere Institution. Das Schlössle dient als gemütliche Galerie, in der sich mit den Bildern und Objekten wunderbar interagieren lässt.