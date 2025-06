In der Region ist am Wochenende wieder einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen.

Am Wochenende gibt es wieder viel Spannendes in der Region zu erleben: Von den 27. Ritterspielen in Horb über die Südwest-Messe in Schwenningen bis zum Schäferaktionstag in Wildberg ist für jeden etwas dabei.

Nachfolgend eine Auswahl der Veranstaltungen.

Den Schwarzwald etwas extremer erleben - und dabei die eigenen Grenzen austesten - kann man auf der 24-Stunden-Wanderung der Gruppe um Tristan Schmid. Auf dem Wasserweltensteig geht es von Freitag, 13. Juni, auf Samstag, 14. Juni, über 70 Kilometer von Triberg nach Achdorf. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr am Villinger Bahnhof.

Die Südwest-Messe in Schwenningen steht in den Startlöchern. Am Samstag, 14. Juni, wird sie eröffnet und findet dann bis 22. Juni täglich von 9 bis 18 Uhr statt. In dieser Zeit ist die Messe lebendiger Marktplatz und Treffpunkt der Region mit Hunderten Ausstellern in 17 Hallen, tollen Spielen und Festzelt.

Bei der Fahrt der Sauschwänzlesbahn, der Museumsbahn in Blumberg, mit Familientheater am 14. Juni ist mit „Jim Knopf und die wilde 13“ echtes Abenteuer zu erwarten.

Beim Kurkonzert der Ehemaligenkapelle, nur ein Teil der Feierlichkeiten zu 750 Jahren Lauterbach, am Freitag, 13. Juni, um 19 Uhr wird feierlich der „Lauterbacher Strumpf“ präsentiert – ein augenzwinkernder Beitrag zur lokalen Identität.

Die Künstlergruppe Forelle blau hat die Ausstellung „Kunst taucht auf“ im Schiltacher Vorland vorbereitet. Am Freitag, 13. Juni, ist ab 19 Uhr die Vernissage zur Ausstellung direkt am Schiltach Vorland.

Die Spiellandschaft in Tennenbronn startet in ihre Sommersaison und öffnet ab Freitag, 13. Juni, wieder ihre Tore für kleine und große Besucher.

Zu einer historischen Dorfführung in der „Allmed“, wie alte Tennenbronner das Gebiet rings um die Evangelische Kirche nennen, lädt der Dorfbüttel Ulrich Grießhaber am Sonntag, 15. Juni, um 14.30 Uhr ein.

Vom 13. bis 22. Juni verwandelt sich der Festplatz vor dem Stadion in Rottweil in einen bunten Rummel für Jung und Alt. Zahlreiche Fahrgeschäfte, Spielbuden, kulinarische Klassiker und spannende Programmpunkte warten auf die Besucher.

Fußball, DJ- und Live-Musik, Skatenight und Theater: Das vierte JUZ-Sommer-Festival findet von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Juni, statt. Veranstaltungsort ist wieder die Jugendeventwiese neben dem Skateplatz Hechingen beim Hallen-Freibad.

Bei „Schiefer House 360 - united by music“ am Samstag, 14. Juni, handelt es sich um ein Open Air Event, bei dem die Bühne in der Menge steht. Kulisse ist das Schiefererlebnis Dormettingen. Gespielt wird Afro House, Tech House und Melodic Techno. Das Event startet um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Die „Hechinger Hofdamen“ laden nach zehn Jahren wieder zum „Fürstlichen Kaffeetrinken“ ein. Dieses ist für Sonntag, 15. Juni, ab 14 Uhr in der Villa Eugenia in Hechingen geplant. Bei schönem Wetter steht die Kaffeetafel im Freien unter einem Pavillon, andernfalls in der Villa. Der Autor Oliver Grudke wird bei dieser Veranstaltung Bücher aus seiner Feder vorstellen.

Für erfolgreiche Ritterspiele in Horb ist alles vorbereitet. Drei Tage lang verwandelt sich Horb in eine historische Kulisse mit Festumzügen, Musik und Lagerleben. Das Programm ist knackevoll. Beginn der 27. Ritterspiele ist am Freitag, 12. Juni ab 18 Uhr und Ende am Sonntag, 15. Juni um 18 Uhr.

„Nachmittags im Museum“ lautet der Titel einer neuen Mitmach-Veranstaltungsreihe im Märchenmuseum in Baiersbronn. Die nächsten Veranstaltungen sind am Freitag, 13. Juni, unter dem Titel „Märchen erzählen“ und am Dienstag, 17. Juni, zum Thema „Märchen basteln“.

Das Sportgelände im Murgental verwandelt sich am Samstag, 14. Juni, in einen Treffpunkt für Liebhaber historischer Fahrzeuge und Freunde des Motorsports. Unter dem Motto „Motorsport für alle“ lädt der Motorsportclub Black Forest im ADAC zur Veranstaltung „Motorsport Sommer Klassik“ nach Grünmettstetten ein.

Die Pferde- und Kleintierpraxis Empfingen lädt am Samstag, 14. Juni, von 11 bis 17 Uhr zum ersten Tag der offenen Tür in der Geschichte der Praxis ein. Dabei können sich Besucher an verschiedenen Stationen über Behandlungen und weitere interessante Themen informieren.

Am Samstag, 14. Juni, um 19 Uhr gestaltet Stiftsorganistin Kirsten Sturm passend zu den Ritterspielen ein Konzert mit mittelalterlicher Orgelmusik in der Horber Stiftskirche.

Der nächste Öffnungstag des Heimatmuseums in Remmingsheim ist am Sonntag, 15. Juni, von 14 bis 17 Uhr. An diesem Termin übernimmt ein Team des Männergesangvereins die Bewirtung.

Die Hochschule für Kirchenmusik lädt zur Reihe der „Internationalen Rottenburger Orgelkonzerte 2025“ in die Stiftskirche St. Moriz in Rottenburg ein. Das erste Konzert ist am Sonntag 15. Juni mit dem Thema „Gregorianik und Orgelmusik zum Pfingstfest“.

In Altensteig findet am Samstag, 14. Juni, der nächste Themenmarkt statt. Er steht unter der Überschrift „Erdbeeren und Schinken“. Zeitgleich wird dann zum ersten von drei kostenlosen Marktfrühstücken an langen Bankreihen eingeladen.

Von Samstag, 14. Juni, bis zum Sonntag, 27. Juli, verwandelt sich die Burg Zavelstein in eine Kulisse voll kultureller Vielfalt. Über eineinhalb Monate kommen dann Besucher der Burg in Bad Teinach-Zavelstein in den Genuss von Kino, Theater und Literatur. Die Eröffnung am Samstag, 14. Juni, macht das Kinomobil Baden-Württemberg mit dem Film „Better Man – Die Robbie Williams Story“. Die Vorführung beginnt um 21.30 Uhr, bei schlechtem Wetter soll sie ins Kulturzentrum KoNi ausweichen.

Schafe, Wolle, Musik und Verpflegung – am Sonntag, 15. Juni, ist in der Wildberger Klosteranlage wieder Schäferaktionstag. Von 10 bis 18 Uhr ist ein buntes Rahmenprogramm geboten, für das leibliche Wohl ist gesorgt und natürlich kann der Markt „Von der Schafschur bis zum Pullover“ besucht werden.