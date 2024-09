In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Jubiläumsfeierlichkeiten in Glatten, Festival in Dobel und Schlagerabend in Weilen unter den Rinnen: Am Wochenende war in der Region viel los.

Nachfolgend blicken wir auf einige Veranstaltungen zurück - und verlinken auf die jeweiligen Artikel.

Zehn Tage lang feierte das Röthenloch in Unterkirnach seinen 350. Geburtstag und rund 6000 Besucher feierten insgesamt mit. Was mit einem Waldtag begonnen hatte, endete nun mit dem Denkmaltag.

Zahlreiche Dauchinger Bürger erlebten eine großartige Einweihung ihrer neuen Ortsmitte. Nach Dankesworten und einer kirchlichen Segnung herrschte am Nachmittag und Abend reger Festbetrieb auf der neuen Ortsmitte Dauchingens.

Gut besucht waren die Feierlichkeiten anlässlich des 75-jährigen Bestehens des DRK-Ortsvereins Döggingen. Im Depot wurden die Besucher von der katholischen Frauengemeinschaft mit Kaffee und Kuchen verwöhnt, draußen gab es Wurst und Wecken und Getränke und auch die Fahrzeuge der Feuerwehr konnten besichtigt werden. Blickfang war das neue Helfer Vor-Ort-Fahrzeug der Ortsgruppe.

Die Musiknacht in Donaueschingen ist ein fester Bestandteil des kulturellen Kalenders der Stadt und ein Magnet für Musikliebhaber aus der ganzen Region. Sie bringt Livemusik auf die Bühnen und die Menschen auf die Straßen. Auch am Wochenende kamen wieder zahlreiche Besucher in die Donaustadt.

Vielerorts öffnen Freibäder nach abgeschlossener Sommersaison noch einmal ihre Türen, um das Wasser ausnahmsweise für Hunde freizugeben, ein Angebot, das sich stetig wachsender Beliebtheit erfreut. So auch in Villingen-Schwenningen. Rund 400 Vierbeiner erfreuten sich am Hundeschwimmen.

Das beliebte Blumberger Straßenfest lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Bürger in die Tevesstraße und auf den Marktplatz - trotz niedriger Temperaturen.

Vier Tage CHI-Reitturnier in Donaueschingen sind vorbei. Vier Tage eines Neu-Anfangs im Schlosspark-Gelände Donaueschingen. Nach dem ausgefallenen Turnier 2023 und den aufgrund der Pandemie reduzierten Auflagen, kehrt es jetzt wieder zu alter Größe zurück.

Kreis Rottweil

Einmal im Jahr treffen sich die sechs Feuerwehren aus den verschiedenen Mühlheims aus Deutschland und dem benachbarten Österreich zum Kameradschaftstreff. Da ist Gaudi vorprogrammiert, wie das Treffen am Samstag zeigte, das in Mühlheim am Bach statt fand.

Mehr als 1200 Läufer – darunter Profis, Hobbysportler jeden Alters, Polizisten und Feuerwehrleute – haben am Sonntag beim Towerrun in Rottweil die 1390 Treppenstufen bis zur Besucherplattform des Testturms bezwungen.

Die Engstlatter haderten am Wochenende nicht mit Petrus‘ Launen. Ausgestattet mit dicker Jacke oder warmen Pullover wurde im Mostbesen des Musikvereins gefeiert, deftig gegessen und von den alkoholischen Schätzen der Streuobstwiesen gekostet.

Das Wasenfest ist seit dem vergangenen Jahr Geschichte, aber für Liebhaber guter Unterhaltungs- und Stimmungsmusik lohnt sich natürlich weiterhin immer wieder ein Stippvisite nach Weilen unter der Rinnen, wie zum Beispiel am Samstagabend als in der Wasenstube Celin & Ray „Die ultimative Musikshow“ präsentierten.

Roy Black und Anita trällerten weiland: Schön ist es auf der Welt zu sein. Das Improtheater Spieltrieb aus Sigmaringen hat dieses Kultliedlein zu seiner Hymne erkoren und singt es inbrünstig mit Hand auf dem Herzen beim Auftritt in der Erlaheimer Kulturscheune.

Zum vierten Mal kämpften sich am Sonntag hunderte Matsch-Fans durch den Steinbruch der Firma Schotter-Teufel bei Straßberg - und das Datum für die nächste Auflage des „Muddy Älbler“ steht bereits fest.

Wenn in Owingen ein Fest steigt, dann lässt man sich auch nicht durch die kühle Witterung von einem Besuch abhalten. Dies zeigte sich am Wochenende bei der zweitägigen Brunnenhockete der Musikkapelle, die viele Gäste aus der Umgebung anzog.

Mit einem bunten und abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm sorgte das große Fest der Höfendorfer Musikkapelle an seinem neuen Standort für gute Laune bei seinen vielen Gästen.

Sportliche Stationen absolvieren und dafür Belohnungen bekommen: Das galt beim Familiensporttag in und rund um das Weiherstadion in Hechingen. Doch auch die Vereine, die vor Ort vertreten waren, freuten sich.

Drei Tage lang feierte die Gesamtgemeinde Glatten ihr 50-jähriges Bestehen und damit den Zusammenschluss von Glatten, Böffingen und Neuneck. Mit dem Jubiläumsfest wurde auch gleich der neue Dorfplatz in Neuneck eingeweiht.

Die Ausstellung “Metamorphosen“ im Rathaus von Bad Liebenzell wurde bei einer Vernissage eröffnet. Zu sehen sind digitale organisch anmutende Fotocollagen in unterschiedlichen Formaten von Maria Drefahl.

Zum siebten Mal gab es zum Ende der Bad Herrenalber Freibadsaison ein Hundeschwimmen – und die Vierbeiner und ihre Herrchen freuten sich über die Gelegenheit, das kühle Nass zu genießen oder auf der Liegewiese zu toben.

Neue Auflage des Woodröckle-Festivals in Dobel: Die Fans der vibrierenden Bässe und der Hardrock-Gitarrenriffs ließen sich von den frischen Temperaturen nicht abhalten. Bei trocken-klaren acht Grad hatte das Bauwagenteam um David Mast vorgesorgt und statt Eis gab’s diesmal Glühwein.

Spezielle Produkte, Tanz, Kinderprogramm im Rathaus – so war die Sonderausgabe des Calwer Wochenmarktes unter dem Motto „Sommerabschluss“.

Ortenaukreis

Mit Picknickkorb und jeder Menge guter Laune haben die Heiligenzeller noch einmal zu den letzten Sommersonnenstrahlen gefeiert. Bei dem Hock am Schlössle brauchte einfach jeder aus der heimischen Küche mit, was er wollte, und teilte es mit anderen.

Zur Eröffnung des ersten After-Work-Party des Tennis-Clubs (TC) Kappel-Grafenhausen am Freitagabend spielte das Wetter mit, so dass für kurze Zeit die Sonne schien. Der Erlös dieser Veranstaltung soll dazu dienen, die Finanzierungslücke für einen dritten Tennisplatz, der in der Planung ist, zu schließen.

Neuer Besucherrekord beim Knoblauchfest in Mahlberg: Die Feuerwehr versorgte annähernd 2000 Gäste mit ihren speziell gewürzten Speisen. Unter anderem 160 Kilo Rollbraten, 120 Kilo Steaks und 70 Liter Aioli-Suppe wurden verzehrt.

Die Lahrer Band „Diamönd Seagulls“ hat mit ihrem Glam Rock im Schlachthof in Lahr erwartungsgemäß für Begeisterung gesorgt. Die große Überraschung des Events am Samstag waren allerdings „John Leon und Escalation“, die erste Band des Abends.