Ursprünglich sind es 20 Weihnachtsbäume, dann werden es von Jahr zu Jahr mehr: Ein Ehepaar aus Rinteln hat 621 bunte Plastik-Bäumchen in seinem Haus aufgestellt. Geht künftig noch mehr?
Rinteln - Sie haben ihren eigenen Weltrekord schon wieder gebrochen: Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln im Weserbergland haben 621 geschmückte Weihnachtsbäume in ihrem Haus aufgestellt - und damit 21 mehr als im Vorjahr. "Es geht immer noch mehr", sagte Thomas Jeromin. "Es kommen immer noch schönere Sachen dazu." Und das auf einer Wohnfläche von 180 Quadratmetern.