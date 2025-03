1250 Jahre Wolterdingen: Deshalb wird das Jubiläum um drei Jahre verschoben

1 Heimische Vereinsmitglieder, wie die Müllerfrauen der Bregtal-Glonki, bereichern den Abend mit einer Tanzeinlage. Foto: Anita Reichart

Wolterdingen feiert 1250 Jahre mit einem Bankett. Zahlreiche Gäste sind dabei. Glückwünsche kommen auch aus Berlin. Vor 3000 Jahren wurde der Ort erstmals erwähnt. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgte für Stimmung bei den rund 350 Gästen.









Das Jubiläumsjahr steht für Wolterdingen wohl wirklich unter einem guten Stern: Nicht nur der stimmige Auftakt ins Geburtstagsjahr in der Silvesternacht auf dem Dorfplatz und das lautstarke Neujahrsschießen, dem über 200 Bürger beiwohnten, waren mehr als gelungen. Auch das Festbankett am Samstag kam sehr gut an. Es sei ein „Mega-Festabend“ gewesen, sind sich die Macher im Nachhinein einig.