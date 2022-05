5 Gleich zu Beginn der Wanderung musste ein Anstieg bewältigt werden. Foto: Schwind

Anlässlich der 1250-Jahr-Feierlichkeiten hatte der Sulzer Stadtteil Mühlheim die Bevölkerung zur Jubiläumswanderung eingeladen. Start war an der Kirche. Auf historischen Pfaden ging es dann rund um Mühlheim.















Link kopiert

Sulz-Mühlheim - Lange sah es am Samstag nicht so aus als ob die Wanderung hätte wetterbedingt stattfinden können, immer wieder gab es teils ergiebige Regenschauer. Doch der Mut der Organisatoren Volker Hoss und Dietmar Strobel samt Ortsvorsteherin Barbara Klaussner wurde belohnt, und die rund 40 Mitwanderer kamen trockenen Fußes nach rund zweieinhalb Stunden und rund sechs Kilometer in den Beinen wieder in der Mühlheimer Ortsmitte zum Abschluss im Festzelt des Musikvereins zurück.

Hinter ihnen lag eine abwechslungsreiche Jubiläums-Wanderung durch Wald und Flur, welche durchaus ihren Namen verdient hatte. Auf historischen Pfaden ging es rund um Mühlheim wo an verschiedenen Stationen immer wieder ein Stopp eingelegt wurde und die Teilnehmer dabei viel über ihren Heimatort erfahren konnten. Die Wanderung eignete sich allerdings nicht nur für Einheimische, sondern auch Auswärtige kamen durchaus auf ihre Kosten. Deshalb soll, wie Volker Hoss erzählte, die Wanderstrecke auch noch ausschildert werden.

Kilian und Rosi verbinden zwei Länder

Zunächst nahm Dietmar Strobel die erwartungsfrohen Teilnehmer mit in die Geschichte der Störchepopulation in Mühlheim. Der Storch als einheimischer Vogel, ist zurück bis ins Jahr 1845 in den Mühlheimer Annalen nachweisbar. Die beiden jetzt brütenden Störche Kilian und Rosi durften von den Kindern der Grundschule getauft werden. Passend zur 70-Jahr-Feier des Bundeslandes Baden-Württemberg tragen die beiden Störche mit Kilian als Württemberger und Rosi als Badenerin ihren Teil zur Vereinigung bei. "Baden trifft Württemberg" erklärte Dietmar Strobel von der Storcheninitiative in Mühlheim.

Weiter ging es über einen Asphaltweg durch Streuobstwiesen, die immer wieder schöne Blicke auf Mühlheim freigaben, bis zum ersten Stopp auf der "Breite". Strobel erklärte, dass die beiden Flurnamen "Breite" und "Brühl" auf einen Herrschaftsbesitz hinweisen und bis in die Gründungszeit des Dorfes zurückreicht. Volker Hoss tauchte in die Geschichte des Obstbaus und der Streuobstwiesen ein. Dabei war zu erfahren, dass die Römer die Kunst des Obstanbaus nach Süddeutschland damals als Hochstamm mit rund 100 verschiedene Sorten, brachten. Um eine intensive Bewirtschaftung und maximalen Profit zu erreichen, habe man in den 1950er-Jahren den Erwerbsobstbau auf Niederstammplantagen umgestellt. Heute seien die Hochstämme, mit den vielen alten Sorten wieder gefragt und werden auch zunehmend wieder gepflanzt, informierte Hoss.

Biber sorgt für Gesprächsstoff

Mit einem kurzen Stopp am Klärbecken für die Autobahnabwasser unter der Mühlbachbrücke, mit dem sich Karl Wezel schon seit rund 40 Jahren beschäftigt, ging es an den Mühlkanal, wo der angesiedelte Biber bereits für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Seit kurzem hat Mühlheim mit dem Ortschaftsratsmitglied Wilhelm König, der sich weitergebildet hat, einen Biberberater in Mühlheim. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Mühlbach hat die Mühlheimer Storcheninitiative mitten im schützenswerten Biotop ein zweites Nest angebracht, welches allerdings noch nie bebrütet wurde.

Volker Hoss rief die Daten der Mühlbachbrücke noch einmal in die Köpfe der Wanderer zurück. Die Brücke habe eine Länge von 582 Metern und erhebt sich 40 Meter über das Mühlbachtal, ist auf Rollen auf den 13 Säulenpaaren gelagert und wurde im Schiebetaktverfahren erbaut und im Jahr 1979 als letztes Teilstück der Bodenseeautobahn A81 fertiggestellt.

Die Wanderung führte dann am Rande von Renfrizhausen vorbei über die Kreisstraße, am Karl Hauser Sportpark vorbei über den früheren Grüngutplatz ansteigend Richtung Empfingen auf dem Totenweg durchs Weilertal. Mit einem weiteren Stopp am Kastanienbaum am Ende des Anstiegs, erklärte Dietmar Strobel die Besitzverhältnisse des Weiherhof und Kirchberg. Das Kloster Kirchberg hatte eine eigene Gemarkung und war österreichische Herrschaft. Mit der Auflösung der deutschen Nation von Napoleon im Jahr 1805 wurde der Kirchberg samt des dazugehörigen Weiherhofs Württemberg zugesprochen und kam zu Renfrizhausen. Nach jahrelangen Streitigkeiten wegen den Weide und Überfahrtrechten wurde der Weiherhof einige Jahre später abgetrennt und der Gemeinde Mühlheim zugesprochen. "Da ist es ja auf jedes Maul voll Gras angekommen", so Strobel.

Dem König das Wurtsbrot weggevespert

Den nächsten Stopp gab es dann unterhalb des Jugendheims. Anlässlich eines Besuches des Königs Wilhelm II bei einem Manöver 1894 waren dort zwei Linden vom Militärverein gepflanzt worden. Seither existiert auch die Anekdote, dass der Hund vom Lammwirt damals dem König sein Wurstbrot weggevespert habe. 1811 soll nach den Überlieferungen in der Hohlgasse ein Schatz gefunden worden sein und zwar ein ganzer Tontopf mit Silbermünzen, berichtete Strobel. "Ich frage mich allerdings, wo der Schatz abgeblieben ist. Jedenfalls gab es keinen Eintrag in den Gemeindebüchern im Jahr 1811", so Strobel.

Im Schindergraben beim Brückle gab es dann den letzten informativen Wanderstopp. Die älteren Wanderer erinnerten sich noch an den Baikersberg und das erste Motocross-Rennen des ADAC Horb-Sulz an einem knallheißen Tag und mit 10 000 Zuschauern. "Ich war zehn Jahre alt, da habe ich mit dem Pfand ein gutes Geschäft gemacht. Das war mein erstes eigenes Einkommen", erinnerte sich Dietmar Strobel.

Mit der Information dass die Schäferei über Jahrhunderte die offene Landschaft in Mühlheim geprägt hat und davon alleine schon seit 200 Jahren von der Familie Schaible ausgeführt werde, endete eine tolle Wanderung rings um den Mühlheimer Stadtteil.