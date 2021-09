1 Bürgermeister Ferdinand Truffner und Assistentin Madeleine Guhl freuen sich auf die Feierlichkeiten zum Jubiläum 1250 Jahre Empfingen. Es gibt jede Menge zum Jubeln – auch bei Sekt und Bier. Foto: Lück

Das dürfte im nächsten Jahr ein neues Highlight werden: Empfingen wird 1250 Jahre alt. Und Bürgermeister Ferdinand Truffner sagt: "Egal, ob dann 2 G, 3 G, 4G oder 5G gilt – wir werden voll da sein!"

Empfingen - Der Strauß für das Jubiläumsprogramm ist bunt. Sehr bunt. Und auch lustig. Bürgermeister Truffner: "Wir haben einen anvisierten Etat von über 200 000 Euro, um unser Jubiläum angemessen zu feiern – sofern genügend Sponsoren und Spender da sind. Und wir wollen dabei auch neue Maßstäbe in der Raumschaft setzen!" Los geht es beim Jubiläumsempfang am 29. Januar in der Tälesee-Halle. Truffner: "Da wir heute nicht wissen, ob die Fasnet im nächsten Jahr sein wird, wollen wir beim Jubiläumsempfang auf jeden Fall richtig feiern! Deshalb verspreche ich schon jetzt: Das wird kein steifer Empfang, sondern ein Knaller! Das lass ich mir nicht nehmen."

Auf dem Programm: Die Zauberer Andreas und Billy und auch der Empfinger Fasnets-Chor. Im Heimatmuseum gibt es danach eine Ausstellung zur 1250-Jahr-Feier. Truffner: "Mit Filmen, vielen Fotos, Plakaten und Gegenständen von damals." Klasse. Auch in der Festschrift (Auflage: 4000) geht es locker zu. Truffner: "Da klären wir auch die Frage, wie ein Empfinger Busen zum schönsten Dekolleté des Ländles wurde!"

Dann kommt das nächste Highlight am Wochenende vom 1. bis 3. Juli 2022: Das Feier-Wochenende. Truffner: "Wir haben uns bewusst gegen einen Umzug entschieden. Weil dann die Empfinger damit beschäftigt wären, dort zu laufen. Aber wir wollen feiern – und das richtig!" Los geht es am Freitag mit dem Fassanstich. Truffner: "Ich will endlich wieder ein ordentliches Fass Hochdorfer anstechen!" Danach gibt es ordentlichen Rock, danach kommt der Antenne1-DJ. Am Samstag gibt es das große Duell: Früher hätte man Spiele gesagt, heute heißt es Challenge. Truffner: "Verein gegen Verein oder Straße gegen Straße beim Bull-Riding oder beim SUP-Paddeln auf dem Tälesee. Wir wollen großartige, lustige Duelle sehen!"

Antenne-1-Band kommt

Danach kommt die Antenne-1-Band. Die Horber Ballonsportgruppe sorgt für das Ballonglühen am Tälesee in der Dämmerung, ehe der Antenne1-Überraschungsgast auftritt. Wer das sein wird, wird natürlich nicht verraten. Nur soviel deutet Bürgermeister Truffner an: "Horbs OB Rosenberger hatte beim Antenne-1-Festival in Empfingen im September 2019 gesagt, dass das einmalig bleiben wird. Ich kann ihm für das Jubiläumsfest nur sagen: Lieber Kollege, es geht weiter in Empfingen!" Im September 2019 kamen unter anderem The BossHoss, Max Giesinger, Dodokay. Mal sehen, welchen Star Ferdinand Truffner und sein Team diesmal aus dem Hut zaubern. Sonntag gibt es die Stunden der Blasmusik und Cover-Rock von Second Hands.

Den nächsten Knaller – der eher historisch ist – startet Empfingen vom 23. bis 25. September beim Kreismusikfest, veranstaltet vom Musikverein Empfingen. Truffner: "Wir sind eng mit Hohenzollern verbunden und gehören zum hohenzollerischen Lande. Wir werden deshalb die eigens kreierte und konzipierte hohenzollerische Serenade aufführen – ein Aufzug mit Fackelzug und Sternmarsch. Die Bürgergarden aus Rottenburg und Hechingen haben schon zugesagt, auch der Burgherr der Hohenzollernburg selbst ist dabei und wird die Parade abnehmen. Und bei der dritten Strophe des Hohenzollernliedes wird dann auch ein Feuerwerk gezündet!" Und zum Abschluss des Jubiläumsmarktes soll der bisher spontane Weihnachtsumtrunk der Mädels-Clique im Kehlhof erweitert werden. Bürgermeister Truffner: "Wir werden ein Weihnachtsdorf am 18. Dezember gestalten – mit Markthütten, stimmungsvoller Beleuchtung, Blasmusik und Nikolaus rund um das Rathaus."

Und jetzt heißt es: Bitte mit anpacken! Ferdinand Truffner: "Wir suchen jetzt Sponsoren und Privatspender und 2022 dann Helfer, die Lust haben, das 1250. Jubiläum von Empfingen mit Ihrer Hilfe zu einem Fest zu machen, das in der Raumschaft Eindruck hinterlässt!"