2 Beim Auftritt der "Alb-Quetscher" ist gute Stimmung angesagt. Foto: Wagner

Am Samstagabend gingen die Feierlichkeiten zum Jubiläum "1250 Jahre Aistaig" in die zweite Runde.















Link kopiert

Oberndorf-Aistaig - Das Geburtstagskind hatte zum Schwäbischen Abend eingeladen und kredenzte den Besuchern nicht nur schwäbische Spezialitäten, sondern sorgte mit einem Bierbrunnen, der Weintheke und einer gemütlichen Bar auch für die passenden Getränke.

Plätze werden schnell knapp

Bereits zur Hallenöffnung um 18 Uhr strömten die Menschen in die Turnhalle, um mit der Gemeinde diesen Geburtstag zu feiern und schon bald wurden die Plätze knapp. Mit dem Duo "Alb-Quetscher" hatten die Organisatoren einen guten Griff getan, denn die beiden Vollblutmusiker Frank und Thomas verbreiteten mit Akkorden, Gitarre und Gesang von Beginn an ausgelassene Partystimmung in der Halle.

Zünftiger Fassanstich

Ein zünftiger Fassanstich durfte selbstverständlich nicht fehlen und Ortsvorsteher Frank Ade löste diese Aufgabe mit Bravour. Mit einem einzigen Schlag sorgte er dafür, dass der edle Gerstensaft floss und die Vertreter der Vereine kamen in den Genuss der ersten gefüllten Gläser

Unsere Empfehlung für Sie 1250 Jahre Aistaig Festakt läutet rauschende Jubiläumsfeier ein Mit einem stimmungsvollen Festakt begannen am Freitagabend in der geschmackvoll dekorierten Turnhalle die Feierlichkeiten zum Jubiläumswochenende "1250 Jahre Aistaig".

Die Stimmung in der Halle hätte nicht besser sein können als gegen 21 Uhr die "Gäumoggel" die Bühne stürmten, um Volksrock aus dem Ländle zu präsentieren. Zünftig schwäbische und "obacha coole" Musik hatten sie versprochen und hielten auch Wort. Bandleader Thomas Kinne und seine Mannen begeisterten das Publikum mit deftigem Schwabenrock und die Aistaiger feierten mit ihren zahlreichen Gästen bis spät in die Nacht.