1250 Jahre Achdorf: Dorfjubiläum wird zum großen Erfolg

1 Auch Schauspiel gibt es beim Dorfjubiläum: Hegausänger Stocker alias Ludwig Maier (links) im Gespräch mit Joseph Victor Scheffel, gespielt von Tobias Wolf. Die Studenten Simon Baumann, Johannes Stockbauer, Marc Mahler und Felix Meß sowie Lindenwirt alias Jürgen Scherzinger und die Bauern, gespielt von Jovan Boskov und Uwe Stockbauer, verfolgen gespannt die Unterhaltung. Foto: Simon Bäurer Das Achdorfer Festwochenende zieht viele Besucher an. Die Theater-Aufführung wird zum Höhepunkt des Tages.







Das Festwochenende zum 1250-jährigen Dorfjubiläum hatte und hat es noch in sich. Als absoluten Erfolg wertet es auch der Festausschuss-Vorsitzende Christoph Sosinski. Höhepunkt der Feierlichkeiten am ersten Juliwochenende war dabei sicherlich das historische Freilichttheater am Freitagabend, 4. Juli. Bei sommerlichen Temperaturen erfolgte allerdings zunächst die offizielle Eröffnung des Festes durch Sosinski. Bürgermeister und Schirmherr Markus Keller nahm im Anschluss gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Guido Wolf (CDU) im Beisein der Vereinsvorstände den Fassanstich vor.