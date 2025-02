1250-Jahr-Jubiläum: Im Achdorfer Tal steckt viel Geschichte

1 Ein Blick über das winterliche Achdorf mit der Pfarrkirche St. Nikolaus: Der Ort feiert in diesem Jahr sein 1250-jähriges Dorfjubiläum. Den Auftakt bildet ein Festbankett am 22. März. Foto: Simon Bäurer

Die Gemeinde begeht dieses Jahr ihre 1250-Jahr-Feier. Ein Blick auf bewegte Zeiten und prägende Ereignisse.









Link kopiert



Die Ortschaft Achdorf wurde erstmals im Jahre 775 nach Christus urkundlich erwähnt und feiert aus diesem Grund in diesem Jahr ihr 1250-jähriges Dorfjubiläum. Gemeinsam mit seinen heutigen Teilorten Aselfingen, Überachen, Eschach und Opferdingen spricht man gerne vom Achdorfer Tal oder von den so genannten Talorten. Diese Bezeichnung taucht erstmals 1457 in Urkunden des Klosters St. Blasien auf, zu dem die Ortschaften zum damaligen Zeitpunkt alle gehörten.