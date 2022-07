2 Die Showtanzgruppe der Narrenzunft überzeugt mit ihrem Auftritt. Foto: Schwind

Mit einem Sektempfang begannen in Mühlheim am Freitagabend im vollen Festzelt die Feierlichkeiten zum Jubiläumswochenende. Dabei war dem Publikum einiges geboten.















Sulz-Mühlheim - Schwungvoll und fulminant startete Mühlheim mit der Showtanzgruppe der Narrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen ins Festwochenende. Die Mädels versprühten Lust am Tanzen und mussten den Eingriff in ihren Affen-Lebensraum, nämlich die Rodung des Mühlheimer Forsts abwehren, was durch ihr selbstbewusstes Auftreten mit ihrem Motto "Was geschieht, bestimmen wir" bestens gelang.

"Festbiester" als Kollegen

Eine Besetzung des Musikvereins Mühlheim unter der Leitung von Rudolf Breisinger begleitete den Festakt musikalisch. Der Marsch "Mein Heimatland" von Sepp Neumayr passte zum Jubiläum und dem Wirken der Mühlheimer Bürger für ihre Heimat. Gekonnt führte Anna Sophie Klaussner, Tochter der Ortsvorsteherin, durch den abwechslungsreichen Festakt.

Ein bestens aufgelegter Bürgermeister Gerd Hieber eröffnete den Reigen der Grußworte. Da die Redner ihre Ansprachen kurz hielten und kleine Anekdoten einbauten, wirkte der Festakt niemals steif. Immer wieder entbrannte Sonderapplaus, wenn Hieber zum Beispiel seine Bürgermeisterkollegen Ferdinand Truffner (Empfingen) und Stefan Hammer (Vöhringen) als "Festbiester" titulierte, was allerdings nicht auf deren Trinkfreudigkeit bezogen war, sondern weil sie die Feiern in ihrem Ort schon hinter sich hätten.

Bürgerliches Engagement

Neben dem 1250-jährigen Dorfjubiläum, jährt sich auch die Eingemeindung in die Stadt Sulz zum 50. Mal. Die letzten 50 Jahre seien geprägt durch eine Kooperation mit der Nachbarortschaft Renfrizhausen. So teilen sich die beiden Stadtteile die Grundschule in Mühlheim, den Kindergarten in Renfrizhausen und die gemeinsame Mehrzweckhalle mit Karl-Hauser-Sportpark.

Die Zusammenarbeit in Vereinen, Feuerwehr, Jugendclub und Kirchengemeinde fiel ebenfalls auf einen fruchtbaren Boden. "Mühlheim wird von einem breiten bürgerschaftlichem Engagement getragen, was mich mit außerordentlicher Freude erfüllt, weil es das wichtigste Fundament für eine erfolgreiche Bewältigung der Zukunft ist", so Hieber. Er überreichte einen Scheck mit 1250 Euro, wie schon vorher in Fischingen.

"Ansehnlicher Ort"

Mit seinen 1250 Jahren gehöre der Ort zur ältesten Siedlungsschicht im oberen Neckarraum, so der erste Landesbeamte Hermann Kopp. In der Beschreibung des Oberamtes Sulz aus dem Jahr 1863 wird Mühlheim als "ansehnlicher, freundlicher Ort" gewürdigt. Die Einwohner werden als "fleißig" und "ziemlich bemittelt" beschrieben.

Kopp zitierte ein für ihn heute noch geltendes Zitat des damaligen Mühlheimer Bürgermeisters Hermann Strobel zur 1200-Jahr-Feier: "Das Verständnis des Historisch-Gewordenen werde zum Ausgangspunkt für neues Schaffen, wenn es gelte, die Herausforderungen in einer rasch sich wandelnden Welt zu bewältigen."

Programm geht weiter

"Und jetzt komme ich wieder an den Punkt, wo ich durch muss. Der Kreis hat im Gegensatz zur Stadt kein Geld, deshalb habe ich auch nichts dabei", so Kopp. Mit auf den Weg gegeben hatte ihm Landrat Wolf-Rüdiger Michel: "Lieber fünf Minuten geschämt, als zu viel Geld ausgegeben."

Ortsvorsteherin Barbara Klaussner erinnerte an die Herausforderungen bei der Vorbereitung des Jubiläums. Sie verwies auch auf das weitere Programm. Seit Beginn des Jahres laufe ein Frage- und Antwortspiel, welches noch das ganze Jahr über andauere. Reges Interesse findet die Jubiläumswanderung. Ein Spaziergang zu historischen Plätzen stehe auch noch an. "Ihr macht mich verlegen. Ich muss gerade meine Tränchen zurückhalten", kommentierte Klaussner als sie von ihren beiden "Vizen" Guiseppe Mastragostino und Sarah Bühner zum Dank für ihr Wirken zur der Jubilarfeier einen Blumenstrauß erhielt.