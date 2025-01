Auf Lidl-Parkplatz abgezockt 73-Jährige fällt in VS auf Betrugsmasche rein

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Am Krebsgraben" in Villingen ist eine 73-Jährige auf eine Betrugsmasche reingefallen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.