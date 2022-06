4 Der Kindergarten Fischingen führt das Musical "Der Regenbogenfisch" auf. Foto: Schwind

Ein ganzes Dorf in Feierlaune: Nach einem erfolgreichen Start ins Jubiläumswochenende mit dem Festakt und der Beachparty am Freitag hatten auch der Samstag und der Sonntag jede Menge zu bieten.















Link kopiert

Sulz-Fischingen - Dass die Feierlichkeiten mit so einem vollen und abwechslungsreichen Programm über mehrere Tage nur dank eines großen Bürgerengagements in Fischingen möglich sind, betonten die Redner immer wieder – auch der Erste Beigeordnete der Stadt Sulz Hans-Peter Fauser beim Fassanstich. Vom zweijährigen Kindergartenkind bis zum 88-jährigen Musiker – im Laufe des Samstags standen sie alle auf der Bühne und trugen so zum Erfolg des Programms bei.

Vier Hammerschläge beim Fassanstich

Eröffnet wurde die Veranstaltung am Samstagnachmittag mit dem Einmarsch der Musikkapelle "Gut Klang" Fischingen unter ihrem Dirigenten Robin Bossenmaier. Recht souverän meisterte der Fischinger Ortsvorsteher Jürgen Huber zusammen mit Hans-Peter Fauser den Fassanstich. So dauerte es zwar vier Hammerschläge, bis der erste Gerstensaft floss, aber durch die Treffsicherheit von Huber hätten auch zwei Schläge durchaus gereicht.

Nachmittag gehört dem Nachwuchs

Der Samstagnachmittag gehörte ganz dem Nachwuchs. Die Zwei- bis Sechsjährigen vom Fischinger Kindergarten präsentierten sich in ihrem Musical als bunte Fische. Die Vorleserin des Stückes war Maria Breil-Hipp, einstudiert wurde es von den Erzieherinnen unter der Leitung von Gabi Hipp.

Die Jugendgarde der Narrenzunft Fischingen hatte bereits bei ihrem Einmarsch das Publikum auf ihrer Seite und begeisterte mit ihrem Tanz. Die acht Mädels zwischen zehn und 15 Jahren werden von Corinna Teufel und Svenja Schlaak trainiert.

Die Fischinger Grundschüler hatten sich als Aufführung den "Notruf aus dem Märchenwald" ausgesucht. Auffällig waren die schier endlosen Textpassagen, welche die Kinder auswendig gelernt hatten. Die jungen Schauspieler waren zwischen sieben und elf Jahre alt, sie hatten übrigens auch ihre Kostüme und Kulissen selbst gebastelt.

Jugendkapelle beweist Spielfreude

Das Ende der Vorführungen oblag der Showtanzgruppe der Narrenzunft Fischingen. Die Leiterinnen Saskia Kunzelmann und Lisa Wöhrstein hatten einen sehenswerten Tanz mit ihren zehn Mädels einstudiert, bei dem es immer wieder Szenenapplaus aus dem Publikum gab.

Gespannt war man auf die neu formierte Fischinger Jugendkapelle der "Gut-Klang" Musiker – die Fischinger Philharmoniker "FiPh’s" unter der Leitung von Julian Klingenstein. Nach der Pandemie-Pause war die Kapelle mit 23 Musikerinnen und Musikern am Start, und man merkte ihnen die Lust am Spielen an.

Bastelstation und Geschicklichkeitsspiele

Zwischenzeitlich war die Spielwiese nebenan für die Kinder eröffnet. Dort konnten sie bunte Fische bemalen oder sich bei verschieden Wurfspielen testen. Bei der Feuerwehr ging es darum, seine Zielgenauigkeit mit der Wasserspritze zu testen. Das DRK Sulz Nord hatte kurze Erste-Hilfe-Kurse angeboten.

Auf dem umgebauten Beachpartygelände fand ein Indiaca-Turnier mit 14 Mannschaften statt. Den ganzen Tag über gab es in der Grundschule eine Bilderausstellung "Fischingen gestern und heute" und die Präsentationen der einzelnen Vereine zu bestaunen. Parallel zum Bühnenprogramm wurden Führungen auf der Burg Wehrstein angeboten.