Thomas May, der den Traditionsverein seit mittlerweile 19 Jahren als Vorsitzender führt, dankte eingangs den TV-Mitgliedern. „Wir haben gemeinsam sehr, sehr viel erlebt, bewegt und erreicht, den Namen unseres Vereins und der Gemeinde über die Ortsgrenzen hinaus bekannt gemacht. Darauf dürfen wir alle zusammen sehr stolz sein“, so May unter großem Applaus in seiner Begrüßungsrede.

Zum Schluss von Mays Eröffnung des Abends gab es eine echte Überraschung: Gemeinsam mit dem gesamten Vorstandsteam präsentierten Sigrid Schnurr und Sabine Faißt zu den Klängen von „You can leave your hat on“ das druckfrische und von Walter Vetterer entworfene Jubiläumsshirt, welches sich jedes anwesende Mitglied als Erinnerung mit nach Hause nehmen durfte. Mit dem Outfit kann man sich sehen lassen, da waren sich alle einig.

Glückwünsche vom Bürgermeister

Rathauschef Thomas Schäfer überbrachte die Glückwünsche der Gemeindeverwaltung sowie des Gemeinderats und würdigte in seiner Rede die Bedeutung des Vereins. „Als bürgerliches Element ist der TV aus unserem Gemeindeleben nicht wegzudenken. Viele Mitglieder sind dem Verein bereits einen großen Teil ihres Lebens verbunden, andere sind erst neu hinzugestoßen. Aus dem Geben und Nehmen, aus Engagement und Bereicherung des eigenen Lebens ist eine Wechselwirkung entstanden, die in den vergangenen 125 Jahren auch das Leben der Gemeinde geprägt und mitbestimmt hat.“ Der TV Seelbach mit seinen aktuellen Abteilungen Handball sowie Turnen und Freizeit sei ein Haus mit Platz für Generationen. „Allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, gilt unser Dank. Diese Tradition gilt es zu wahren und an künftige Generationen weiterzutragen“, sagte der Bürgermeister.

Auf die wechselhafte Geschichte des TV ging Adalbert Kern in seiner multimedialen Rückschau ein. Das langjährige Vorstands- und heutige Ehrenmitglied erinnerte dabei an prägende Persönlichkeiten, Erfolge und Ereignisse der Vereinsgeschichte. Der Turnverein habe sich stets den Herausforderungen der verschiedenen Zeiten gestellt, seine Attraktivität in den letzten 25 Jahren durch neue, innovative Angebote gestärkt und sich somit bestmöglich für die Zukunft aufgestellt.

Sonnwendlauf lockt Sportler aus ganz Deutschland an

Mit dem Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf sei 2007 eine Veranstaltung mit überregionaler Strahlkraft hinzugekommen, die Jahr für Jahr Sportler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Seelbach ziehe.

Eingebettet in den Jubiläumsabend waren auch Ehrungen verdienter Mitglieder. Bei einem Festbuffet und musikalischer Umrahmung von Heribert Heise nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich über viele Anekdoten aus 125 Jahren TV Seelbach auszutauschen.

Info – Ehrungen

Ehrennadel in Gold des Breisgauer Turngaus:

Annette Mor-stadt, Ingrid Dombrowski, Sigrid Schnurr, Sabine Faißt, Monika Tränkle und Irene Volk

Verbandsehrennadel des Südbadischen Handball-Verbands: Bernd Himmelsbach

Bezirksehrennadel in Silber des Südbadischen Handball-Verbands:

Harald Jägle