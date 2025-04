125-Jahre Turnverein Altburg: Das ist zum Jubiläum geplant

1 Die Vereinsriege 1955 beim Landesturnfest in Ulm Foto: TV Altburg

Der Turnverein Altburg feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Der Verein blickt dabei auf Blütezeiten, aber auch auf herausfordernde Situationen zurück. Für das Jubiläumsjahr sind gleich mehrere Aktionen geplant.









Link kopiert



In der Trainingshalle liegt der Geruch von Holz, Magnesium und leichtem Schweiß in der Luft. Die Geräusche von rhythmischem Atmen, quietschenden Turnmatten und dem dumpfen Aufprall von Füßen auf dem Boden mischen sich mit den Anweisungen der Trainer – all das hätte es in Altburg wohl ziemlich sicher nicht gegeben, wenn im Herbst 1900 nicht 18 Männer einen Turnverein gegründet hätten.