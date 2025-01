125 Jahre Trachtenkapelle: Vorbereitungen fürs Jubiläum gehen in Schuttertal in die heiße Phase

Vorbereitungen fürs Jubiläum gehen in Schuttertal in die heiße Phase

1 Das Vorstandsteam Arnold Schultheiß, Christoph Wangler, Michaela Wieseke, Bruno Himmelsbach zeigt den Jubiläumskalender, den es auf der Webseite der Trachtenkapelle zu kaufen gibt. Foto: Axel Dach

Das Fest zum 125-jährigen Bestehen Ende Mai prägt die Arbeit der Trachtenkapelle Schuttertal in der ersten Jahreshälfte.









Die Trachtenkapelle Schuttertal wird in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiern. Auch wenn bei der Hauptversammlung am Samstagabend noch der Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr im Mittelpunkt stand, schwor Michaela Wieseke vom Vorstandsteam die Mitglieder schon mal auf das Jubiläumsfest vom 23. bis 26. Mai am Eichberg ein. „Die Vorbereitungen gehen jetzt in die heiße Phase. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird das eine super Veranstaltung werden“ sagte sie.