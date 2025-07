Der größte Verein der Stadt wächst beständig weiter: der TuS Lörrach-Stetten. Nun feiert er in seinem Stadion das 125-jährige Bestehen.

Im Gespräch gab TuS-Vorsitzender Ingo Heinze Auskunft über das geplante Jubiläumsfest am Samstag, 19. Juli, aber auch darüber, wie der Verein im 125. Jahr seit seiner Gründung dasteht.

Die Mitglieder

Mit rund 700 Mitgliedern ist die Abteilung Turnen die größte, gefolgt von den Fußballern mit etwa 500 Mitgliedern, von denen drei Viertel Kinder und Jugendliche sind. Bei den Turnern hebt Heinze die Eltern-Kind-Angebote sowie diverse Gymnastikgruppen hervor. Vor einigen Jahren war die Abteilung auch im Leistungsturnen stark. Gerne würde der TuS daran wieder anknüpfen, doch fehlten dafür derzeit ambitionierte Turner.

Neue Abteilung

Dafür gründet sich gerade eine vielversprechende neue Abteilung. Der TuS will mit Flag Football eine Variante des American Football anbieten, bei der das Verletzungsrisiko deutlich geringer sei als beim Original. Flag Football ist im Kommen und wird 2028 in Los Angeles erstmals olympische Disziplin sein. In Lörrach geht es vorerst noch nicht um Wettkämpfe, sondern erst einmal um den Aufbau einer Mannschaft. Einige ehemaliger Footballer und Jugendliche haben nach den ersten Probetrainings bereits Interesse bekundet.

Sportliche Erfolge

Sportliche Erfolge kann der TuS Lörrach vor allem in der Abteilung Leichtathletik verzeichnen. Ausgewählte Mitglieder nehmen regelmäßig erfolgreich an Meisterschaften teil.

Aber auch der Jugendfußball macht immer wieder von sich reden. Und die erste Aktivmannschaft spielt nun in der Bezirksliga und will noch weiter aufsteigen. Auch ein Frauen- und ein Mädchenteam hatte der TuS Lörrach-Stetten bis vor kurzem. Doch dann kam es zum Zusammenschluss mit den „Grüttmädels“, weshalb der TuS nun über keine rein weiblichen Teams mehr verfügt. „In vielen unseren Mannschaften spielen aber Mädchen mit“, sagt Heinze.

Die Abteilungsleiter

Ansonsten geht beim TuS alles seinen gewohnten Gang, wie der Vorsitzende berichtet. „Die Abteilungsleiter haben alles gut im Griff und sind sehr engagiert“, erklärt er und freut sich über eine anhaltend gute Nachfrage. Diese jedoch bringt auch Probleme mit sich. So werde die Suche nach ausreichend Trainern und Übungsleitern immer schwieriger und insbesondere in der Winterzeit sei es nicht einfach, für alle Gruppen Zeitfenster in den Sporthallen für ihr Trainingsprogramme zu organisieren.

Die Sponsorensuche

Auch die Sponsorensuche gestalte sich schwierig, erklärt der Vorsitzende. Denn der TuS Lörrach-Stetten konkurriert hier mit vielen guten Mannschaften im Landkreis, so dass die größeren Unternehmen oft schon anderweitig engagiert sind.

Immerhin: Was das Jubiläumsfest betrifft, gibt es keine Probleme mit der Suche nach ehrenamtlichen Helfern. Rund 90 Freiwillige stehen aus den einzelnen Abteilungen bereit. Diese werden ihren jeweiligen Sport am Samstag an einzelnen Stationen präsentieren.

Die Jubiläumsfeier

Gefeiert wird das Jubiläum den ganzen Tag über von 9 bis 24 Uhr. Es gibt zahlreiche Mitmachangebote (13 bis 19 Uhr), ein Jugendfußballturnier (ab 9 Uhr) sowie Vorführungen in Karate (14 Uhr) und Jiu-Jitsu (16 Uhr). Clown Pat wird ab 15 Uhr auftreten, aber auch die Jugend der Guggemusik Ohreputzer gibt eine kleine Kostprobe ihres Könnens. Am Abend, ab 19 Uhr, steht Musik und Tanz mit der Band „The Walkers“ auf dem Programm. Der Festakt für geladene Gäste beginnt um 18 Uhr. Und für alle die mehr wissen wollen über den Verein und seine Geschichte liegt pünktlich zum Jubiläumsfest eine Sonderausgabe der Vereinszeitschrift bereit, entstanden unter der Regie von Geschäftsführer Werner Haffke.