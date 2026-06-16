125 Jahre Schwarzwaldverein: In Haiterbach wird wieder ein Sonnenwendfeuer entfacht

Der Schwarzwaldverein Haiterbach feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Die erste Veranstaltung im Zeichen des Jubiläums ist die Sonnenwendfeier am Samstag, 20. Juni.

Das Sonnwendfeuer in Haiterbach ist keine Premiere, allerdings auch nicht regelmäßig zu erleben. Zuletzt lud der Haiterbacher Schwarzwaldverein im Jahr 2019 auf die Obertalheimer Höhe über Haiterbach ein. Davor hatte man es 2014 gefeiert. „Wir haben es jetzt wieder wegen unseres Jubiläums ins Leben gerufen“, sagt Jutta Wiegand, Vorsitzende des Haiterbacher Schwarzwaldvereins. Der Verein feiert mit gleich mehreren Veranstaltungen im Laufe des Jahres. Die Sonnenwendfeier bildet dabei den Auftakt.

Das Feuer wird um 21.30 Uhr entzündet Auch wenn das Feuer aufgrund der exponierten Lage auch von weitem sichtbar sein wird, freut sich der Verein, viele Besucher direkt auf der Wiese in der Nähe des dortigen Wanderparkplatzes zu begrüßen. Die Veranstaltung ist für alle offen. Beginn ist um 18 Uhr, auch wenn das Feuer erst gegen 21.30 Uhr entzündet werden wird.

Ganz dunkel werde es dann zwar noch nicht sein, doch man wolle nicht noch länger warten, damit auch die Kinder dabei sein könnten, erklärt Wiegand. Bis dahin wird die Zeit wohl schnell vergehen. Das gemeinsame Beisammensein wird der Verein mit kühlen Getränken und Leckerem vom Grill angenehm gestalten.

Aus Paletten und Holzstangen geschichtet

Der Holzstapel ist schon seit ein paar Tagen fertiggestellt und bei der Fahrt Richtung Talheim und von der gegenüberliegenden Hangseite von Haiterbach aus zu sehen. Dafür war einiges an Arbeit vonnöten, wie Wiegand berichtet. Ein Team aus Männern habe so Paletten Schicht für Schicht aufgebaut. Diese wurden dann mit Holzstangen abgedeckt. Die lagen aber nicht einfach schon bereit, sondern mussten im Wald gesägt, die Stangen herausgezogen und aufgeladen werden. Dafür habe man ein Flächenlos von der Stadt Haiterbach bekommen, erklärt die Vorsitzende.

Für die Sonnwendfeier waren im Vorfeld und sind auch am Samstag zahlreiche freiwillige Helfer im Einsatz. Man habe auch Arbeitsgeräte ausleihen können und die Holzpaletten seien gespendet worden. Auch die Feuerwehr wird beim Sonnwendfeuer mit einem Fahrzeug in Bereitschaft sein.

Wandertag am 20. September

Die weiteren Jubiläumsveranstaltungen finden dann im September und November statt. Der Verein organisiert am 20. September so einen Wandertag auf dem Haiterbacher Kuckucksweg, der in diesem Jahr 30 Jahre alt wird. Die letzte Veranstaltung findet am Samstag, 7. November, in der Festhalle statt. Bei Stimmung und Unterhaltung mit den „Schwarzwald Buam“ findet dann der offizielle Festakt zu 125 Jahre Schwarzwaldverein Haiterbach statt.