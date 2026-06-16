125 Jahre Schwarzwaldverein: In Haiterbach wird wieder ein Sonnenwendfeuer entfacht

Der Schwarzwaldverein Haiterbach feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Die erste Veranstaltung im Zeichen des Jubiläums ist die Sonnenwendfeier am Samstag, 20. Juni.
Das Sonnwendfeuer in Haiterbach ist keine Premiere, allerdings auch nicht regelmäßig zu erleben. Zuletzt lud der Haiterbacher Schwarzwaldverein im Jahr 2019 auf die Obertalheimer Höhe über Haiterbach ein. Davor hatte man es 2014 gefeiert. „Wir haben es jetzt wieder wegen unseres Jubiläums ins Leben gerufen“, sagt Jutta Wiegand, Vorsitzende des Haiterbacher Schwarzwaldvereins. Der Verein feiert mit gleich mehreren Veranstaltungen im Laufe des Jahres. Die Sonnenwendfeier bildet dabei den Auftakt.