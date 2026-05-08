125 Jahre Musikverein: Vier Tage Blasmusik, Party und Feststimmung in Riedöschingen

Auf den Schabelhöfen verwandelt der Musikverein vom 14. bis 18. Mai Scheunen in eine große Festarena – mit Vatertagshock, Bezirksmusikfest, Oldtimertreffen und der Partyband Shark.
Der Musikverein Riedöschingen ist auf der Zielgeraden der Vorbereitungen: Vom 14. bis 18. Mai feiert er sein 125-Jahr-Jubiläum auf den Schabelhöfen. Aktuell steht der Endspurt an, um den Festbetrieb vorzubereiten und Hallen von Landwirt Thomas Guth in eine einladende Festscheune zu verwandeln: Hand in Hand packen alle Mitglieder um den 14-köpfigen Festausschuss sowie Gönner des Vereins mit an, um Regale zu verkleiden, Zwischenwände als Raumteiler einzuziehen, Bühne, Bar und Kaffeestube aufzubauen, den Küchenbereich einzurichten, für Wasser, Strom und Beleuchtung zu sorgen, damit einem reibungslosen Festbetrieb unter dem Motto „Tradition trifft Taktgefühl“ nichts mehr im Wege steht.