125 Jahre Musikverein: Vier Tage Blasmusik, Party und Feststimmung in Riedöschingen

Auf den Schabelhöfen verwandelt der Musikverein vom 14. bis 18. Mai Scheunen in eine große Festarena – mit Vatertagshock, Bezirksmusikfest, Oldtimertreffen und der Partyband Shark.

Der Musikverein Riedöschingen ist auf der Zielgeraden der Vorbereitungen: Vom 14. bis 18. Mai feiert er sein 125-Jahr-Jubiläum auf den Schabelhöfen. Aktuell steht der Endspurt an, um den Festbetrieb vorzubereiten und Hallen von Landwirt Thomas Guth in eine einladende Festscheune zu verwandeln: Hand in Hand packen alle Mitglieder um den 14-köpfigen Festausschuss sowie Gönner des Vereins mit an, um Regale zu verkleiden, Zwischenwände als Raumteiler einzuziehen, Bühne, Bar und Kaffeestube aufzubauen, den Küchenbereich einzurichten, für Wasser, Strom und Beleuchtung zu sorgen, damit einem reibungslosen Festbetrieb unter dem Motto „Tradition trifft Taktgefühl“ nichts mehr im Wege steht.

Den Auftakt macht die Vatertags-Party am Donnerstag, wo viele Wanderer auf den Schabelhöfen erwartet werden. Der Musikverein aus Bargen spielt zum Frühschoppen auf, bevor um 12.30 Uhr die offizielle Festeröffnung mit Bürgermeister und Schirmherr Markus Keller erfolgt. Anschließend unterhalten die Musiker aus Grüningen das Publikum, bevor die Dörfle Musikanten die Gäste ab 15 Uhr mit traditioneller Blasmusik erfreuen. Die beiden größten Wandergruppen werden gegen 15 Uhr prämiert.

Die Musiker aus Riedöschingen um Roland Schey sind immer für einen Spaß zu haben. Hier tanzt der Dirigent ausnahmsweise nach ihrer „Pfeife“. Foto: Jannik Bäurer

Am Samstagabend geht es mit einer großen Partynacht weiter. Zunächst sorgen die Musiker aus Überlingen am Ried ab 18.30 Uhr für die musikalische Umrahmung, bevor Süddeutschlands erfolgreichste Cover-Partyband Shark mit sieben Band-Mitgliedern die Bühne erobert. Mit mitreißender Livemusik aus Rock, Pop und aktuellen Chart-Hits sowie einer energiegeladenen Licht- und Tonshow verspricht sie beste Partystimmung. Karten gibt es im Vorverkauf für elf Euro unter www.eventfrog.de/partynachtshark (bis 13. Mai um 20 Uhr ist die elfte Karte bei zehn gekauften Karten gratis) oder für 13 Euro an der Abendkasse.

Bari Combo und Projektchor

Der Festsonntag steht ganz im Zeichen des Bezirksmusikfestes des Bezirks III Randen. Zur Eröffnung findet um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst als Jazz-Messe mit Pfarrer Karlheinz Brandl, der Bari Combo und einem Projektchor in der Festscheune statt. Ab 11 Uhr spielen die Bezirkskapellen auf. Zwischendurch wartet um 13.30 Uhr ein besonderer Höhepunkt: Beim Gesamtchor geben die rund 250 Musiker der Bezirksvereine ein gemeinsames Platzkonzert. Zum ganztägigen Oldtimer-Treffen sind alle historischen Zwei- und Vierräder willkommen.

Die Anfahrt zur Festscheune auf den Schabelhöfen ist ausgeschildert. Der empfohlene Anfahrtsweg mit zahlreichen Parkplätzen erfolgt über die Stockackerstraße gleich hinter dem Ortseingang aus Richtung Längehaus kommend. Foto: Conny Hahn

Am Montag klingt das Fest mit einem zünftigen Handwerkervesper und dem beliebten Wurstsalat aus. Ab 17 Uhr spielt die Jugendkapelle Südwind mit Jungmusikern aus Riedböhringen, Behla und Fürstenberg, bevor ab 18 Uhr der Musikverein aus Aulfingen für Unterhaltung sorgt. Die Randenmusikanten aus Tengen garantieren zum Festausklang ab 20 Uhr ausgelassene Stimmung bei Blasmusik-Klängen. Für die Verpflegung an allen Festtagen ist mit Leckereien vom Grill, Pommes, veganen Nuggets sowie einem Mittagsmenü bestens gesorgt. Natürlich dürfen auch eine große Bar mit DJ Lukas, ein Bier- und Cocktailstand sowie eine Kaffeestube nicht fehlen. Für die Kinder gibt es am Sonntag Kinderschminken und Glitzertattoos.

Zufahrt und Parkplätze

Uf’m Schabel

Das Jubiläumsfest des Musikvereins Riedöschingen findet „uf´m Schabel“, wie die Schabelhöfe unter den Einheimischen liebevoll genannt werden, statt. Die Zufahrt sowie die Parkplätze sind ausgeschildert. Die empfohlene Zufahrt mit ausreichend Parkmöglichkeiten erfolgt über die Stockackerstraße am Ortseingang aus Richtung Blumberg/Längehaus her kommend. Die Verkehrsführung mit teilweisen Einbahnstraßen-Regelungen ist verkehrsrechtlich geregelt.