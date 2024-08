Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung am 19. Oktober mit „ABBAManiac“ läuft.

Sein 125-jähriges Bestehen feiert der Handels- und Gewerbeverein (HGV) unter anderem mit einem großen Galaabend am Samstag, 19. Oktober. Dabei spielt ab 20 Uhr die Tribute-Band „ABBAManiac“.

Eintrittskarten gibt es für 22 Euro im Vorverkauf bei Edeka Koch, Blumenwerkstatt in der Zehntscheuer, Café Baier, Bäckerei Besenfelder und unter www.hgv-schoemberg.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Hits der schwedischen Superstars

Laut Ankündigung verspricht der Galaabend mit Livemusik ein unvergesslicher Höhepunkt zu werden. In der Stauseehalle erwarte die Besucher mit „ABBAManiac“ eine mitreißende, musikalische Zeitreise, bei der Hits der schwedischen Superstars wie „Waterloo“ und „Gimme, Gimme, Gimme“ zum Leben erweckt werden.

Am Vortag des Galaabends, 18. Oktober, findet ein exklusiver Festakt in der Zehntscheuer statt. Geladene Gäste, darunter alle Vereinsmitglieder, ehemalige Vorsitzende und der Schömberger Bürgermeister, werden dazu erwartet. In feierlicher Atmosphäre, begleitet von einem Snack- und Getränkebuffet, wird gemeinsam auf die Geschichte des Vereins zurückgeblickt und das Jubiläum des HGV gebührend gefeiert.