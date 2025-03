Mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Ulrich, einem gemütlichen Beisammensein im Gasthaus Schweizerhof und einem geselligen Nachmittag mit Chorgesang und gemeinsamem Singen feierte der Männergesangverein „Frohsinn“ Obereschach sein 125-jähriges Vereinsbestehen.

Da der Chor lediglich noch aus 15 aktiven Sängern besteht, die zudem größtenteils ein hohes Alter erreicht haben, musste der Verein zu seinem Jubiläum auf größere Festlichkeiten verzichten.

Den Festgottesdienst, den Pfarrer Frederik Reith zelebrierte, wurde von den Sängern unter der Leitung ihres Dirigenten Sebastian Walser musikalisch mitgestaltet. Obwohl der Chor nur noch aus 15 Männern besteht, bringen diese doch noch ein kräftiges Stimmvolumen zustande, so dass die zahlreichen Besucher nach dem Gottesdienst kräftig Beifall spendeten.

Beim anschließenden Beisammensein zeigte Günter Müller eine Reihe von Bildern aus dem Vereinsleben, insbesondere von den unvergesslichen Vereinsausflügen der vergangenen Jahre.

Ortsvorsteher gratuliert

In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen mit Chorgesang und gemeinsamem Singen gratulierte Ortsvorsteher Jürgen Goltz dem Verein zu seinem stolzen Jubiläum. Er nahm die zahlreichen Besucher mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1900, in welchem der Verein gegründet wurde, mit den markantesten Ereignissen in ganz Europa, zu denen er auch die Gründung des Männergesangvereins Frohsinn zählte. Goltz verwies auf die Bedeutung des Vereins im kulturellen Leben von Obereschach und überreichte dem Vorsitzenden Maximilian Mast ein ansehnliches Geldgeschenk seitens der Stadt und der Ortsverwaltung.

Recht gekonnt und humorvoll erinnerten Mast und sein Schriftführer Thomas Vitt an die 125 Jahre seit der Gründung am „Josefstag“, dem 19. März 1900 mit 17 sangeswilligen Männern. Die Einzelheiten hatte Lorenz Schütz zusammengestellt. Angefangen von der Gründung, über die Zeit während des Ersten Weltkrieges, als das Vereinsleben völlig zum Stillstand kam und 1920 mit 31 Sängern wieder aufgenommen wurde, und des Zweiten Weltkrieges, als das Vereinsleben bis 1946 zum Stillstand kam und dann von beherzten Männern, die einfach wieder singen und fröhlich sein wollten, es so zu neuem Leben erweckten.

Die Jubiläen

Sein erstes großes Fest feierte der Verein zum 50-jährigen Bestehen mit einem Gartenfest im Garten der Familie Rottler im Altweg. Zu seinem 75-jährigen Geburtstag erhielt der Verein eine wunderschöne mit Gold- und Silberfäden gestickte Vereinsfahne. Mit einem viertägigen Fest im Jahre 2000 beging der Verein sein 100-jähriges Bestehen, als der Chor noch über 50 kräftige Männerstimmen verfügte und die Mindersdorfer Bauernkapelle für große Stimmung sorgte, was für den MGV Frohsinn als große Besonderheit in die Vereinsgeschichte einging.

Unvergessen auch die Gründung einer Theatergruppe im Jahre 1925. Die vielen unvergesslichen Vereinsausflüge sind ebenfalls noch allen in Erinnerung.

Allerdings ging die Anzahl der Sänger auf 15 zurück. Dennoch ist das gemeinsame Singen immer noch ihre größte Freude nach dem Motto: Singen und Frohsinn gehören untrennbar zusammen.