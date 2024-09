1225 Jahre Remigiuskirche: 1000-jährige Geschichte auf sechs Metern

1 Frank Rieger an der Orgel und dem Klavier (links) begleitet die Sopranistin Verena Schwer bei der Jubiläumsandacht. Foto: Dagobert Maier

Die Ausstellung „1225 Jahre Remigiuskirche“ wurde nun in Bräunlingen feierlich eröffnet. Die Besucher erlebten eine stimmungsvolle und würdevolle Jubiläumsandacht. Ein Zeitstrahl beleuchtet die Geschichte der Kirche auf sechs Metern.









Link kopiert



Eine beeindruckende, von einer farbigen Illumination mit bestimmten und von einer herausragenden Stimme der Sopranistin Verena Schwer (Schonach) geprägten, würdevollen und musikalischen Jubiläumsandacht, erlebten zahlreiche Besucher am Samstagabend in der Remigiuskirche, die 799 erstmals erwähnt wurde. Neben gemeinsam gesungenen Liedern führten Sylvia Fürst mit einer liturgischen Eröffnung sowie Klaus Gaßmann und Maria Hug durch die Andacht, die in der Remigiuskirche ihren idealen Rahmen hatte. „Beten sei das Atemholen der Seele“, sagte Sylvia Fürst.