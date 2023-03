So erging es den Lahrer Streikenden in Freiburg

1 Mit insgesamt vier Bussen kamen Beschäftige des öffentlichen Dienstes aus Lahr zur Verdi-Kundgebung nach Freiburg. Unser Bild zeigt Mitarbeiter des Lahrer Krankenhauses, die sich am Donnerstag am Streik beteiligt haben. Foto: Gieger

Mit vier Bussen sind Beschäftigte des Klinikums und Mitarbeiter städtischer Kitas zur großen Verdi-Kundgebung nach Freiburg gefahren. Im Krankenhaus mussten aufgrund des Streiks erneut planbare OPs verschoben werden, in einigen Kitas wurden Notgruppen eingerichtet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auch vom grauen Himmel, aus dem vereinzelte Regentropfen runterfielen, ließen sich die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am Donnerstag nicht beeindrucken. Rund 3000 Streikende hatten sich um 11 Uhr am Platz der Alten Synagoge in Freiburg eingefunden – darunter auch etwa 120 aus Lahr. Sie alle waren dem Streikaufruf von Verdi gefolgt, um vor der dritten Tarifverhandlungsrunde in der kommenden Woche den Druck auf die Arbeitgeberverbände zu erhöhen.