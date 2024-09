120 Retter üben „Massenanfall“: Ortenau-Klinikum ist für den Katastrophenfall bereit

1 Eine realistische Übungssituation: Rettungssanitäter liefern eine „Verletzte“ in das Ortenau- Klinikum in Offenburg ein. Foto: Ortenau-Klinikum

Ein Auto, das ungebremst in ein belebtes Café donnert: Was wie eine Katastrophe klingt, war ein Szenario, das in der Offenburger Klinik geübt wurde. Rund 90 Minuten lang waren die Retter im Einsatz, um 20 „Schwerverletzte“ zu versorgen.









In schneller Abfolge treffen Verletzte in der Zentralen Notaufnahme des Ortenau-Klinikums in Offenburg am Ebertplatz ein. Teilweise schwer verletzte Patienten werden eilig in den Schockraum der Notaufnahme gebracht. Nach einer digitalen Alarmierung kommt die Klinikeinsatzleitung im Krisenstab zusammen. Was wie ein realistisches Schadensereignis mit vielen Verletzten aussieht, ist glücklicherweise nur eine Übung: Einsatzkräfte aus dem Ortenau-Klinikum Offenburg-Kehl und dem DRK-Kreisverband Ortenau haben einen sogenannten Massenanfall von Verletzten im Ortenau-Klinikum in Offenburg geübt. Rund 80 Beschäftigte der Klinik und 40 Einsatzkräfte des DRK, darunter 21 Verletztendarsteller, waren im Einsatz, informiert das Ortenau-Klinikum in einer Mitteilung.