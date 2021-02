120 Kameras an Schweizer Grenze entdeckt Zöllner bei Blumberg vereiteln Riesenschmuggel

"Wegen der unmittelbaren Grenznähe entschlossen sich die Zöllner dennoch zu einer Kontrolle", heißt es in der Mitteilung. Im Kofferraum des Fahrzeugs entdeckten die Ermittler "mehrere Kunststoffkisten und Pappkartons, in denen sich eine Vielzahl gebrauchter Fotoapparate und umfangreiches Kamerazubehör befanden". Auf die Fotoapparate angesprochen, gab der sichtlich nervöser werdende Beifahrer an, dass er die Kameras und das Zubehör an diesem Tag in Weil am Rhein gekauft habe.

Keine Rechnung und kein Lieferschein