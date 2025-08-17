12. Spectaculum in Dobel: „Sollen wir sie als Hexe verbrennen oder lieber heiraten?“

Viele Akteure, viele Gäste, viele Infos: 32 Lagergruppen und 50 Händler machten beim 12. Dobler Spectaculum mit. Trotz der Gewitterwolken strömten die Besucher aus nah und fern.
Ritter in Rüstung, Gaukler und Feuershow, Handwerker, die nach alter Tradition vor Ort herstellen, ringende Barbaren, Fachsimpelei unter Händlern, Tavernentreffen von Lagerleuten, Bogenschießen, Tänze und Glücksraddrehen, orientalische Gewürze, Flammlachs und Kässpatzen zum Met – ein fast unerschöpfliches Füllhorn an Eindrücken und Erlebnissen gab’s für die Gäste des zwölften Dobler Spectaculums am Wasserturm.