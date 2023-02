Die „Friz Lounge“ Im Haus der wundersamen Schätze

Fast wäre unser Autor an der umgebauten Scheune vorbeigefahren, die direkt an der Alten Bundesstraße in Gundelfingen liegt. Durch Zufall entdeckt er diesen traumhaften Hof – den nicht nur ein mit Ferienwohnungen ausgestatteter Speicher so besonders macht. Die »Friz Lounge« besticht durch Design-Klassiker, kostbare Kuriositäten und altem Spielzeug mit viel Patina.