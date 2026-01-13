12 600 Euro durch Spendenlauf: Hochschule der Polizei Lahr übergibt Rekord-Spende an regionale Vereine

Zum vierten Mal liefen Lahrer Polizeianwärter für den guten Zweck um die Wette – und sammelten auf diese Weise 12 600 Euro. Dies stellte einen neuen Rekord dar.
Acht Klassen mit zahlreichen Polizeianwärtern der Hochschule für Polizei joggten am 19. November auf einer etwa 1,3 Kilometer langen Strecke auf dem Gelände des Institutsbereichs Ausbildung in Lahr, um Spenden zu sammeln. Das Ergebnis: eine Summe von 12 600 Euro, die ein neuer Rekord seit Beginn im Jahr 2022 darstellt. Das Geld wurde unter der Lahrer Tafel, dem Tierschutzverein Lahr und dem Verein für krebskranke Kinder Freiburg aufgeteilt.