12,5 Millionen Euro: Wurde an der Kita Oberer Brühl viel eingespart?

1 Im ehemaligen Unteroffiziersgebäude soll eine Kindertagesstätte entstehen. Foto: Marc Eich

153 Kinder sollen in der geplanten Kita Oberer Brühl unterkommen. Doch das Projekt wird teurer als ursprünglich angenommen – in der Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt Villingen-Schwenningen wurde dies zum Diskussionspunkt.









Zehn Millionen Euro soll der Umbau des ehemaligen Unteroffiziersgebäude an der Kirnacherstraße zur Villinger Kita betragen – viel Geld, das aber immer noch nicht ausreiche, sollte man einer Vorlage der Stadtverwaltung an die Stadträte Glauben schenken. Denn diese müssen sich beim Technischen Ausschuss (TA) am Dienstag und beim Kultur- und Verwaltungsausschuss am Mittwoch mit der Sachlage auseinandersetzen. 2,5 Millionen Euro braucht es mehr – und dieses Geld soll aus Pfaffenweiler kommen, denn dort hätten aktuell ermittelte Kita-Bedarfszahlen ergeben, dass die geplante Erweiterung der dortigen Kita um zwei Gruppen nicht mehr nötig sei.