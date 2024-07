In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Konzerte, Ausstellungen oder Vereinsfeste: Am Wochenende war in der Region viel los.

In Balingen rockten mehr als 2000 Metal-Fans, in Horb-Dettingen wurde mit zünftiger Blasmusik gefeiert und in Unterkirnach war das Dorffest der Hit - nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen.

Lesen Sie auch

Ein vielfältiges Programm präsentierte das Blasorchester zur Veranstaltungsreihe „Sommer in Bad Dürrheim“. Geboten wurde anspruchsvolle und unterhaltsame Musik für jeden Geschmack und für alle Generationen.

Der DRK- Ortsverein stellte seine Arbeit, verbunden mit einem Fest für Familien auf dem Dorfplatz in Schönwald vor.

Das Dorffest am Wochenende war der absolute Hit und zog nicht nur Unterkirnacher Bürger und Feriengäste, sondern auch Besucher aus der näheren Umgebung an.

Der DRK-Ortsverein Schönwald stellte seine Arbeit, verbunden mit einem Fest für Familien, am Wochenende auf dem Dorfplatz vor. Besonders am Herzen lagen den Mitgliedern zwei Dinge: Sie warben für Erste-Hilfe-Kurse – diese werden auch für den Führerschein anerkannt – und zeigten die Reanimation an Dummies.

Einmal mehr war das Vöhrenbacher Stadtfest ein voller Erfolg. Nicht zuletzt spielte das Wetter, von ein paar Tropfen am Freitagabend abgesehen, hervorragend mit. So können die Vereine sicherlich wieder ein durchweg positives Fazit ziehen.

Die Donaueschinger Jugendfeuerwehr hat am Wochenende ihren 50. Geburtstag gefeiert. Rund 30 Jugendfeuerwehren aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis waren ins Kreiszeltlager gekommen, um drei Tage lang Spaß, Spiel, Geselligkeit und Kameradschaft zu erfahren.

Zu einem Jubiläums-Sommerfest mit Unterhaltungsangeboten für Groß und Klein hatte die evangelische Altenhilfe beim Lorenzhaus in St. Georgen eingeladen. Gefeiert wurde 60 Jahre Pflege in der Bergstadt.

Das von zahlreichen Höhepunkten geprägte Fest zum 70-jährigen Bestehen des Trachtenvereins "Reckhälderle" Niedereschach hatte Dorffestcharakter und zog die Massen an. Trachtengruppen aus ganz Baden-Württemberg weilten dabei in Niedereschach und genossen die Gastfreundschaft des Jubiläumsvereins.

Tausende strömten am Wochenende nach Blumberg, um die Street-Art-Künstler bei der Arbeit zuzuschauen und die fertigen Werke zu bewundern.

Zwei Tage lang ist in Sulz das Neckarfest gefeiert worden, dabei stand das Fest ganz im Zeichen der Blasmusik.

Skateboarding und Urban Art standen am Wochenende im Mittelpunkt der Rottweiler Kunstszene und lockten hunderte Besucher zur Kunststiftung Erich Hauser und ins Forum Kunst.

Dass es wieder an der Zeit für ein großes Fest war, wurde am Wochenende mehr als deutlich: Nach sechs Jahren Pause feierten zahlreiche Menschen bei Musik, kulinarischer Vielfalt und allerlei Programmpunkten das 20. Aichhalder Dorffest.

Das neue Balinger Metalfestival RV Bang braucht den Vergleich mit dem legendären Bang Your Head Festival nicht zu scheuen: Rund 2500 Metalfans rockten am Samstag das Messegelände – einige von ihnen hatten eine weite Anreise hinter sich.

Zahlreiche große und kleine Besucher kamen zum ersten Familientag nach Haigerloch. Im Städtle herrschte so viel Trubel, dass der Durchgangsverkehr kaum noch durchkam.

Für den Sparkassen-Kids-Cup in Albstadt und die gesamte Veranstaltung hat es viel Lob und Anerkennung an den ausrichtenden Skiclub Onstmettingen gegeben. Es herrschte allerbeste Stimmung.

Theaterkunst im Freien – seit die Balinger Erlebnisauen im Zuge der Gartenschau gestaltet wurden, konnten die Zuschauer nun auf einer mobilen Freilichtbühne ein Stück des Theaters Lindenhof genießen.

Der Männergesangverein Täbingen hat ein beeindruckendes Konzert in der Karsthanskirche gegeben. Dirigent Fritz Arnold wurde für seine 40-jährige Chorleitertätigkeit geehrt.

Auf dem Rathaus-Vorplatz in Hechingen wurde am Samstagabend auch dieses Jahr die Geschichte des Auswanderers Fred West aufwendig inszeniert. Wir haben die schönsten Momente mit Bildern zusammengefasst.

Martin Betz, ein enger Freund des Poeten, hat eine Lesung mit musikalischen Einlagen in Hechingen gestaltet, bei der Stählin-Fans auf ihre Kosten gekommen sind.

Bereits zum dritten Mal hat Organisator Stefan Ebner am Wochenende in der Festhalle Bitz ausgewählte Kunsthandwerker aus der Region unter dem Motto „Hand + Werk = Kunst“ zusammengebracht. 17 Ausstellerinnen und Aussteller gaben dabei einen Einblick in ihre zeitgenössischen Arbeiten.

Sommer, Sonne, Sonnenschein – so stellt man sich ein Ereignis Mitte Juli vor. Der Albstadt-Bike-Marathon hatte das Glück – wenn es auch nicht ganz so warm war. Eine Schlammschlacht auf der Strecke und dem Festplatz gab es für Besucher und Teilnehmer dennoch kostenlos.

Mehr als 40 Gruppen nahmen am diesjährigen Umzug des Irma-West-Kinder- und Heimatfestes in Hechingen teil. Bei bestem Wetter wurden sie von den zahlreichen Schaulustigen bejubelt.

Das Gartenfest des Musikvereins Balingen hat seit Jahrzehnten seinen festen Platz im Balinger Veranstaltungskalender. Nach vier Jahren kehrte die Veranstaltung am Wochenende zurück an seinen ursprünglichen Platz an der Eyach.

Im Schlossgarten in Horb-Dettingen wurde am Wochenende mit viel Blasmusik zünftig gefeiert. Bis tief in die Nacht wurde am Samstagabend gefeiert, am Sonntag ließ es sich unter den schattenspendenden Bäumen hervorragend aushalten.

Bereits am Freitagabend startete das große Jubiläumswochenende in Rottenburg mit der Sommerparty und der Partyband Allgäupower, die Stimmung im Festzelt machte. Gefeiert wurde das 750-jährige Bestehen von Rottenburg.

Sommerliche Temperaturen und das Ausbleiben von Regen haben dem Dornstetter Stadtfest am Wochenende einen wahren Besucheransturm beschert. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht.

Der „Stadtwerke Freudenstadt Schüler Cup“ und der „Bauhaus Firmen Cup“ wurden am Wochenende auf dem Freudenstädter Marktplatz ausgetragen.

Die Ölmühle Brändle in Empfingen und ihre Mitarbeiter erlebten bei der Präsentation ihrer neuen Gebäude eine Überraschung. Denn viele Besucher wollten den neuen Werksverkauf sehen. Schon bei der Eröffnung ließ sich erahnen, dass viele darauf warteten, sowohl den Neubau von Öl-Brändle, vor allem aber den neuen Werksverkauf kennenzulernen.

Am Skilift in Reinerzau feierte der Skiverein Alpirsbach am Wochenende ganz groß sein 100-jähriges Bestehen. Gefeiert wurde mit zahlreichen Gästen, Freibier und Blasmusik.



Die neue Sonnenuhr auf dem Gerichtsplatz zählt nur die heiteren Stunden – also die, in denen die Sonne sich auch blicken lässt. Im Rahmen der Eröffnung der Ornamenta 2024 wurde diese in Nagold feierlich eingeweiht.

Dieses musische Miteinander überzeugte: Das Jugendsinfonieorchester, der Kinderchor des Christophorus-Gymnasiums, die Bläsersinfonietta und das Kammerorchester Altensteig spielten ein gemeinsames Sommerkonzert.

Zehntausende Fans feierten am Wochenende beim Happiness Festival in Straubenhardt Acts wie Alligatoah, Scooter und Sido. Auch das Wetter spielte diesmal mit.

Rund 450 Bürger und Bürgerinnen fanden sich zum Sommerempfang der Stadt Altensteig ein. Nachdem Bürgermeister Gerhard Feeß an die Höhepunkte der jüngeren Vergangenheit erinnert und die Flößerstadt von ihrer Schokoladenseite präsentiert hatte, standen die Besucher noch lange bei einem Imbiss beisammen.

Mit dem Quartiersfest am Kanadaring sollten sich die Menschen des Lahrer Viertels besser kennenlernen. Bei idealem Wetter und großem Andrang ist das auch gelungen. Gemeinsam wurde auf einer weitläufigen Wiese zwischen den Wohngebäuden gefeiert.

Rockmusik aus drei Jahrzehnten zum Abtanzen gab es beim Open Air der „Liverpool Beats“ im Gutacher Kurpark.

Auch nach 60 Jahren ist der Zuspruch des Seelbacher Dorffests ungebrochen. Schon bei der Eröffnung war der Klostergarten gut gefüllt. An zwei Tagen wurde bei gutem Wetter gefeiert,dazu gab es ein buntes Programm mit Musik und Aufführungen.

Hinter der Trachtenkapelle Oberwolfach liegt ein dreitägiges Jubiläumsfest zum 200-jährigen Bestehen. Schon zur Eröffnung am Samstagabend kamen an die 1000 Besucher.