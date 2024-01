Über die vergangenen Tage war in der Region wieder einiges los. Es gab Comedy, Showtanz, Fasnets-Umzüge und mehr. Eine Auswahl.

Viele zog es am Wochenende wieder zu den Events in der Region. Was geboten war? Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Im Rahmen der Event-Reihe Story VS beeindruckte der Schweizer Fotograf Thomas Sbampato mit seiner Schau über Namibia und Botswana.

Die Fasnetsumzug-Saison im Villinger Umland ist mit dem Pfaffenweiler Nachtumzug eröffnet.

150 Jahre Batzenwecken – dieses Jubiläum feierte die Narrenzunft Schonach ausgiebig mit einem Narrentreffen. Sogar eine große Überraschung wartete auf die Gäste.

Der Verein Kunstschaffende und Kunstfreunde lud in Bad Dürrheim zur Ausstellungseröffnung in „Der Kurgarten“ ein.

Eisige Temperaturen schrecken die Erzknabberteufel und ihre Gäste beim Nachtumzug durch Aichhalden nicht. Die Narren brechen das Eis und heizen die Stimmung an.

Mit vereinten Kräften wurde am Samstag in Deißlingen der Narrenbaum gestellt – und viele, viele Narren waren auf der Gass. Die Narrenzunft Welschingen ließ es sich nicht nehmen, am Hageverwürgerbrunnen einen eigenen Narrenbaum zu stellen. Den Auftakt zum Festwochenende hatte die Hundertjährige Narrenzunft da schon hingelegt. Im Stil der goldenen 20er-Jahre wurde eine große Partynacht gefeiert.

Mit einem bunt gemischten und unterhaltsamen Programm hat die Altstädter Narrenzunft die Besucher beim Kabisball in der proppenvollen Turn- und Festhalle in Rottweil auf die närrischen Festtage eingestimmt.

Mit dem Showtanzabend eröffnete die Hagenhenkerzunft das Narrenwochenende in Beffendorf. Die Tänzer brachten die Halle zum Beben.

Die Aistaiger Narrenzunft hat für ihren Jubiläumsabend ein fulminantes Programm auf die Beine gestellt. Darunter auch der erste Fassanstich des Bürgermeisters Matthias Winter in Aistaig, der allerdings nicht ganz rund verlief.

Sechs Künstler der Künstlergruppe „Forelle blau“ aus Schiltach und Schenkenzell stellten über 30 Bilder im Treffpunkt in Schiltach aus. Die Kunst- und Technikvielfalt ist das Besondere dieser Ausstellung.

In bester Partylaune zeigten sich die Jäkle und Kropfer in der Bergfelder Dickeberghalle. Das Programm hatte es in sich: Auf der Bühne ging es bei den Auftritten spektakulär zu.

Nach dem Nachtumzug durch die Ortsmitte feierten die Erzknabberteufel ihre 32. Teufelsnacht in der Festplatzanlage und der Josef-Merz-Halle in Aichhalden.

Zahlreiche Gastzünfte pflichteten dem Fackelumzug in Beffendorf bei. Bürgermeister Matthais Winter fand die passenden Worte.

17 Zünfte haben sich angemeldet, um dem großen Jubiläumsumzug zum 100. Geburtstag der Aistaiger Narrenzunft am Sonntag beizuwohnen.

Schwaben sind lustig, allein schon wegen ihrem Dialekt. Auf jeden Fall finden sie sich selber lustig und lachen sich schlapp über ihre Schrulligkeiten, wie am Freitagabend Dominik „Dodokay“ Kuhn in der Hechinger Stadthalle bewies.

Tanzbegeisterung pur war am Freitag in der Stettener Festhalle zu erleben. Zwölf Gruppen traten zum Showtanzabend an, und das Publikum in der voll besetzten Halle ging voll mit.

Seit 150 Jahren gibt es in Binsdorf eine Feuerwehr. Dieses Jubiläum wurde nun in der Binsdorfer Festhalle gefeiert.

Mit dem Umzug am Sonntagnachmittag haben die Feierlichkeiten rund um den 60. Geburtstag der Narrenzunft Weilen ihren Höhepunkt erreicht.

Die vierte Nacht der Alemannen in Rangendingen hat den Besuchern die perfekte Mischung an Programmpunkten geboten. Die Zunft hätte deutlich mehr Karten verkaufen können, doch die Größe des Saals begrenzt die Besucherzahl.

Gemeinsam feiern zwei Zünfte in Heinstetten die Fasnet, deren ersten Höhepunkt, den Nachtumzug, die Narrenzunft der Boscha Hexa organisiert hat. Freundschaft und Zusammenhalt pflegen sie aber auch mit anderen Zünften, die am Samstag mitzogen.

Am 13. Januar 1924 wurde der Skiclub Onstmettingen (SCO) gegründet. 100 Jahre feierte der Verein mit einem Tag der offenen Tür.

Mit dem traditionellen „Kappaobed“ ist am Wochenende die Fasnet in Ergenzingen gestartet.

Die Mühlener „Schonka“ feierten ihr 30-jähriges Bestehen mit Showtanzgruppen, Guggenmusik und vielen Dankesworten.

Mit dem „Narreneinsammeln und Hexenwasserbrauen“ eröffnete die Narrenzunft Empfingen die Fasnetssaison.

„Eutinger Fasnet Bärastark“ lautet das Motto zum 60. Geburtstag der Eutinger Narrenzunft. Am Samstag wurde beim Eröffnungsball in der Halle das Prinzenpaar präsentiert und das Geburtstagsfest ausgiebig gefeiert.

Bei der Fleckafasnet am Freitagabend in der Rohrdorfer Halle stellten die Sportfreunde, die Narrenzunft und der Förderverein Rohrdorf ein vielseitiges Programm zusammen.

Beste Stimmung bis tief in die Nacht prägte die fröhliche Gugganacht in der voll besetzten Kniebishalle in Freudenstadt. Dort und im Zelt nebenan freuten sich die Grenzweg-Sinfoniker als Gastgeber über rund 700 Besucher, 450 davon waren Hästräger.

In Nagolds größtem Teilort Hochdorf sind die Narren los. Viel geboten war beim eigenen Fasnetswochenende. Höhepunkt war natürlich der Umzug am Sonntag.

Die Säcklistrecker Dörlinbach haben am Samstag ihren 40. Geburtstag mit einem Open-Air-Konzert und dem Säckliball gefeiert. Zu Gast waren verschiedene befreundete Zünfte. Insgesamt 60 Helferinnen und Helfer sorgten hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf der Festivitäten.

Mit dem alljährlichen Winterkonzert startete der Musikverein Ottenheim in das neue Jahr. Mit einem vielseitigen Programm und einer besonderen Ehrung wurde der musikalische Abend in der Rheinauenhalle gestaltet.