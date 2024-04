In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Bei fast schon sommerlichen Temperaturen konnte man beim verkaufsoffenen Sonntag durch die Innenstadt bummeln, am Abend eine Tanzperformance genießen oder Jubiläen feiern.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Die spektakuläre Tanzperformance Blu Infinito des eVolution Tanz-Theaters in der Reihe „eMotion“ ging vor zahlreichen Zuschauern über die Bühne des Theaters am Ring in Villingen.

Mit vielen Ehrengästen feierte Brigachtal in der Froschberghalle zwei Höhepunkte zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde. Im Zentrum stand dabei die Uraufführung der eigens für das Jubiläum komponierten Hymne.

Bei strahlend schönem Wetter erfreuten sich Antikmarkt, Keltentag, Kinderolympiade und verkaufsoffener Sonntag in Villingen eines riesigen Andrangs von kleinen und großen Besuchern.

Kreis Rottweil

Der Musikverein „Gut Klang“ Fischingen hat 2024 als Jubiläumsjahr mit vier Veranstaltungsreihen ausgerufen. In einer Feierstunde mit Festakt am Samstagabend in der Fischinger Pfarrkirche „St. Margaretha“ startete die Jubiläumstour.

Zum zweiten Mal tourte Doris Reichenauer mit ihrem neuen Programm „Jetzt hat’s gschnacklt“ am Samstagabend in Schramberg und sorgte für voll besetzte Ränge im Bärensaal.

Zollernalbkreis

Alles, was gepflastert ist, war am verkaufsoffenen Sonntag in Albstadt bespielt – und so voll dürfte es schon lange nicht mehr gewesen sein. Zwar hatten manche Geschäfte gar nicht offen, doch beim fast sommerlichen Wetter spielte die Musik eh draußen.

Beim Angrillen in der Ebinger City war die Obere Vorstadt am Sonntag eine einzige Grill-Meile. Mittendrin: Der neue City-Manager Ulrich Daum, der sich als begabter Grillmeister erwies, und ein buntes Sammelsurium von echten Gewinnern.

Kreis Freudenstadt

„Schlager & Spaß mit Andy Borg“: So lautete am Freitagabend das Motto in der restlos ausverkauften Schwarzwaldhalle in Baiersbronn. Die Besucher erlebten einen fulminanten Abend, zu dem Daniela Alfinito und G. G. Anderson als Gäste ihren Teil beitrugen.

Kreis Calw

Seit 40 Jahren tragen die Aurelius Sängerknaben, einer der renommiertesten Knabenchöre im Land, den Namen Calws in die Welt hinaus. Nun trafen sich Groß und Klein, Jung und Alt der Sängergemeinschaft mit ihren Angehörigen zum Familientag.

Der „Nagolder Frühling“ mit Modenschau und verkaufsoffenem Sonntag ist und bleibt ein echter Publikumsmagnet.

Am Sonntag war in der Calwer Innenstadt viel Betrieb. Das Sommerwetter und die Attraktionen lockten zahlreiche Passanten zum Calwer Frühling.

Ortenaukreis

Der Auftakt der Job-Expedition in der Lahrer Innenstadt am Samstag ist gelungen. Um die Mittagszeit war der Besuch vieler Eltern und einiger Jugendlichen im ehemaligen Schuhhaus Kindle gut.

Der Reichenbacher Wandermarathon ist ein großer Erfolg geworden. Bei angenehmen Temperaturen haben 460 Menschen die Wanderschuhe geschnürt und sind teils schon früh morgens auf die Piste gegangen. Alle Teilnehmer kamen wohlbehalten zurück.

Die Offenburger Messe rund um Waldwirtschaft hat sich am Wochenende erneut als Publikumsmagnet erwiesen – trotzdem hat es nicht für einen neuen Rekord gereicht. Laut Veranstaltern kamen dieses Jahr jedoch mehr Fachleute.