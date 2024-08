111 Orte im Nordschwarzwald: Neues Buch führt mehrfach in den Kreis Freudenstadt

Neues Buch führt mehrfach in den Kreis Freudenstadt

1 Der Ellbachseeblick auf dem Kniebis ist geradezu ein Muss für Touristen. Foto: Kirsten Elsner-Schichor

Ein neuer Sammelband führt besondere Örtlichkeiten im Nordschwarzwald auch jenseits touristischer Brennpunkte vor Augen. Landschaft, Kultur und Architektur sollen den Reichtum der Region dokumentieren.









Es sind „111 Orte im Nordschwarzwald, die man gesehen haben muss“. Jedenfalls nach Überzeugung der Autorin Kirsten Elsner-Schichor, die verborgene Schätze und liebenswerte Kleinode aufgespürt hat. Das Werk im Taschenbuchformat reiht sich ein in das Programm des Emons-Verlags, das unter anderem in drei Dutzend 111-Orte-Reiseführern Zielen im Inland und in der Schweiz ein Gesicht gibt.