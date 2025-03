Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall in Bräunlinger Kreisverkehr

1 Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (Symbolfoto) Foto: Rehder

Eine Vorfahrtsmissachtung im Kreisverkehr an der Dögginger Straße in Bräunlingen hat am vergangenen Freitag zu einem Unfall mit einem Schaden von rund 11.000 Euro geführt.









Am Freitagnachmittag vergangene Woche kam es gegen 15.30 Uhr im Kreisverkehr an der Dögginger Straße in Bräunlingen zu einem Unfall.