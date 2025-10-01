11.000 Euro Sachschaden: 22-Jährige bei Unfall in Oberndorf verletzt

Bei einem Zusammenstoß auf der L 415 in Oberndorf hat eine junge Autofahrerin am Mittwochmorgen leichte Verletzungen erlitten.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der L 415 bei Oberndorf ereignet.

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus einem durch eine Baustelle abgesperrten Grundstück in den fließenden Verkehr ein und stieß dabei mit einem Renault Megane zusammen. Das Auto der 22-jährigen Fahrerin wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr abgelenkt und kam dort zum Stillstand.

Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 11.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.