Paukenschlag bei der Wahl der Stellvertreter von Günther-Martin Pauli im Finanz- und Verwaltungsausschuss des Kreistags Zollernalb: Während Bonita Grupp (CDU) als erste Stellvertreterin mit 18 von 18 Stimmen gewählt wurde, ging Hans-Peter Hörner (AfD) mit 7 von 18 Stimmen baden.









Bisher waren alle Ausschuss-Stellvertreter-Wahlen ohne geheime Abstimmung, also per Handzeichen, über die Bühne gegangen. Sie waren eher nur eine Formsache. Nicht so am Montagabend.