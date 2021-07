1 Kurz vor Schluss gelingt dem VfL Sindelfingen der Ausgleich nach einer Ecke. Nagolds Torhüter Joel Mogler kann nur hinterherschauen. Foto: Kraushaar

In einem ansehnlichen Testspiel trennten sich der VfL Nagold und der VfL Sindelfingen 1:1 unentschieden.

"Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden, auch die Jungs, die nachher reinkamen haben einen guten Job gemacht und das gegen einen Gegner, der ein gutes Niveau mitgebracht hatte", lobte Nagolds Trainer Armin Redzepagic. Der Verbandsligist aus Sindelfingen hatte in Nagold zwar gut angefangen, doch nach zehn Minuten gewann der Landesligist immer mehr Spielanteile. Ausgangspunkt war oft der junge Johannes Fleische, der im zentralen Mittelfeld eine nahezu fehlerfreie Partie ablieferte und sich als die neue kreative Seele des VfL Spiels erwies. "Ich habe ihm ein paar Freiheiten eingeräumt und gesagt, dass er auch mal einen Fehler machen kann. Er soll einfach nur sein Spiel durchziehen", sagte der VfL-Trainer. Fleischle nahm den Stammheimer beim Wort – selbst mit Nils Schuon vergangene Saison zeigte sich das Nagolder Mittelfeldspiel selten so ballsicher und kreativ. Sein Zwillingsbruder Frederic Fleische stand ihm – wenn auch auf einer anderen Position – kaum nach. Insgesamt kam ein Spiel zustande, das deutlich über normalem Testspielcharakter lag. Einziges Manko war der Abschluss. Vorne taten sich Marsel Cicak, Walter Vegelin und Chris Wolfer schwer, Lysander Skoda ging zwar bei jeder Gelegenheit mit, kam aber auch nicht richtig zum Zug und im zweiten Abschnitt verpassten die eingewechselten Kai Sieb und Tobias Essig gleich zwei, drei Mal die endgültige Entscheidung.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Nagolder mit 1:0 in Führung gelegen, nachdem Walter Vegelin direkt vor der Pause das Spielgerät aus spitzem Winkel ins leere Tor befördert hatte.

Die Sindelfinger entwickelten erst im zweiten Abschnitt deutlich mehr Spielwitz und durch die Hereinnahme von Endrit Syla, Axel M. Solis und Felix Franke auch mehr Torgefahr. Der ehemalige Gärtringer hätte nach einem Fehler in der Spieleröffnung von VfL-Torhüter Joel Mogler (75.) den Ausgleich erzielen müssen, zog das Leder jedoch überhaste über den Kasten. Sieb (85.) für Nagold und Alban Dodoli (87.) ließen weitere gute Chancen liegen, bis Felix Franke in der Schlussminuten einen dicht vor das Tor gezogenen Eckball noch zum Ausgleich einköpfte. "In der zweiten Halbzeit haben wir eine gute Moral bewiesen und als ganze Elf den Ausgleich gesucht", sagte Sindelfingens Trainer Roberto Klug.