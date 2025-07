In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Metal-Sause beim RV-Bang in Balingen, der Europa-Park feiert seinen 50. Geburtstag und große Anstrengung beim Assa Abloy Bike-Marathon: Am Wochenende war in der Region wieder einiges geboten.

Eine Auswahl der Veranstaltungen haben wir hier zusammengetragen.

Alles hat gestrahlt beim Sommerfest der Historischen Narrozunft im Villinger Spitalgarten, mitten in der Innenstadt, das Wetter, die Zunft und die überaus zahlreichen Gäste.

Das Unterkirnacher Dorffest feierte in diesem Jahr einen runden Geburtstag – 40 Jahre, in denen die Vereine und die Feuerwehr erfolgreich Attraktionen, Spiel und Spaß boten.

Offiziell eingeweiht und mit Partystimmung und Turnieren gefeiert wurde am Wochenende von der Handballabteilung des Turnvereins St. Georgen die neue Beachhandballanlage.

In der Reihe der Open-Air-Sommerevents in Bad Dürrheim stellt das große Lichterfest ein besonderes Ereignis dar. Über 20 000 Besucher genossen das Highlight in der Innenstadt.

Die Fürstenberger hatten Spaß an der originellen Eröffnung ihres Jubiläumsfests. Der Ort präsentierte sich im hellsten Licht. Das Programm zum begeisterte hunderte Gäste.

75 Bilder gab es beim elften Street-Art-Festival in Blumberg zu bestaunen. Die Kunstmeile lockte Besucher aus der ganzen Region an. Das Picknickkonzert sorgte für beste Stimmung.

Getreu dem Leitsatz der zweitägigen Veranstaltung wurde beim Triberger Stadtfest erneut einiges für Groß und Klein an Unterhaltung und Kulinarik geboten.

Die Einzelhändler und Gastronomen sorgten in Rottweil für ein Verwöhnprogramm: Einmal mehr wurde die Hochmaiengasse mit dem „Bänkle-Fest“ zur Flanier- und Schlemmermeile.

Auch das vierte Kino-Open-Air Festival am Salinenmuseum in Rottweil kam beim Publikum wieder bestens an. Die Besucher genossen die Atmosphäre und das besondere Filmerlebnis unter freiem Himmel.

Zwölf Unternehmen gaben am Freitag bei der JobXperience in Sulz Einblick in ihre Produktionshallen und informierten über ihre Ausbildungsmöglichkeiten.

Ein weiteres Highlight des 105-jährigen Bestehens des VfB Bösingen war der vierte Vierländer-Ecklauf. Hier geht's zu den Bildern vom Samstag.

Freunde von Genuss und guter Unterhaltung aus nah und fern kamen beim Rötenberger Dorffest in der Rötenbachstraße auf ihre Kosten.

Thilo Leicht und seine Aistaiger Musikanten lockten am Freitagabend zahlreiche Gäste auf den von den Bürgern für Bürger hergerichteten Schuhmarktplatz in Oberndorf.

Mit zwei gefeierten Aufführungen von „Die Fledermaus“ haben die Opernfestspiele Schloss Glatt einen wunderbaren Start hingelegt.

5000 Metal-Fans aus ganz Deutschland rockten das Balinger Messegelände. Mit packenden Shows setzte das ausverkaufte RV-Bang 2025 neue Maßstäbe.

Die 29. Auflage des Assa Abloy Bike-Marathons fand im Jahr des 30-jährigen Jubiläums des Events statt. Rund 1700 Fahrer machten sich auf die 82 Kilometer lange Strecke rund um Albstadt.

Begeisternde Kinder, ein tolles Publikum, allerbeste Stimmung und mega zufriedene Organisatoren waren die Höhepunkte beim Sparkassen-Kids-Cup in Albstadt.

Im Hechinger Stadtteil Boll war wieder mal volles Programm geboten. Gut besucht war der Abend-Zauber auf dem Dorfplatz.

Die 33. Bisinger Bachhockete war gut besucht, kein Wunder bei dem schönen Sommerwetter. Ein Stand diente der Information über eine soziale Einrichtung.

Die Neue Studiobühne zelebriert im Baiersbronner Märchenpark eine gelungene Premiere ihres Stücks „Wie der Holländermichel geboren wurde“ rund um „Das Kalte Herz“.

Der Sportkreis Freudenstadt hat seine 33. Sportlerehrung diesmal im Gartenschaugelände Tal X abgehalten. Die Ehrung fand erstmals im Sommer statt.

Sommerwetter und coole Musik haben für eine ausgelassene Partystimmung auf dem Dornstetter Stadtfest gesorgt. Auf dem Marktplatz steppte am Samstagabend der Bär.

Zum Auftakt des 13. Altensteiger Musiksommers wurde gesungen, musiziert und gehüpft. Die städtische Musikschule feierte am Samstagvormittag mit einem öffentlichen Auftritt im vollbesetzten Bürgersaal den Abschluss der zweijährigen Früherziehung.

Mit dem Penalty-Turnier am Freitag sowie einem Firmen- und Vereinscup am Samstag startete der TSV Haiterbach in sein großes Sportwochenende.

Ihre 150-jährige Geschichte feiern die Stammheimer Floriansjünger mit Blaulichtfest und Hocketse rund um ihr Feuerwehrhaus.

Die Sportgemeinschaft Monakam lockte mit dem Tauzieh-Wettbewerb viele Besucher an. Es war der Höhepunkt eines mehrtägigen Festes.

Wie klingt der Sommer? In Nagolds Innenstadt jeden Samstag sehr beschwingt. Zum „Jazz am Samstag“ spielte diesmal Blacky’s Big Band auf.

Das zweitägige Straßenfest in der Brunnenstraße ist der sommerliche Höhepunkt für die Gechinger und alle mit ihnen Verbundenen aus der nahen und weiteren Umgebung.

Der Europa-Park Rust startete am Freitag in das Jubiläumswochenende. Unter den Gästen waren viele Promis – auch der Bundeskanzler kam zu Wort.

Dörlinbach wird 800 Jahre – und kann Theater spielen. Das Stück „Gerichtstag auf dem Freihof“ hat die Zuschauer in eine Zeit entführt, als die Bauern unter der Leibeigenschaft litten.

1773 Teilnehmer haben beim siebten Firmenlauf in Lahr die Fünf-Kilometer-Strecke bewältigt. Manche waren in ausgefallenen Outfits dabei.

Kreis Lörrach

Coole Großstadt-Vibes brachten am Freitagabend Culcha Candela auf die Sommersound-Bühne vorm Schopfheimer Rathaus. Mit einer energiegeladenen Show verwandelte die Kölner Brassband „Querbeat“ am Samstagabend beim Sommersound den Marktplatz in eine ausgelassen tanzende Feierzone. Hier gibt's die Zusammenfassung der drei Tage.

Stehende Ovationen gab es für die etwa 1000 Akteure bei der Premiere des Basler Tattoo auf dem Kasernenareal.

Speisen aus aller Welt, Musik und Tänze: Beim 33. Internationalen Sommerfest gaben zugewanderte Lörracher Einblick in ihre vielfältigen Kulturen.