Am Wochenende vor dem Höhepunkt der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht war allerhand Närrisches geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.









Vielerorts waren am Wochenende wieder die Narren unterwegs: Umzüge, Brauchtumsabende, Bälle - man sieht ganz klar: Der Höhepunkt der Fastnacht steht bevor.

Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

In Bestform präsentierte sich am Samstagabend in der Bodenackerhalle die Narrenzunft Fischbach (NZF) bei ihrem Jubiläumsball anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Zunft. Gardetänze, Showtänze, Büttenreden und flotte Musik ließen die Narrenherzen höher schlagen.

Auf eine wahrlich „rätselhafte Reise“ nahm die Hexenzunft Villingen am Freitag und Samstag ihr Publikum in der Tonhalle mit. An die 200 Mitwirkende gaben an beiden Abenden vor und hinter der Bühne alles.

Ein abwechslungsreiches Programm brachten die Villinger Rietvögel bei ihrem Ball auf die Bühne. Auch kleinere Jubiläen durften begangen werden: Seit 40 Jahren findet der Rietball im Münsterzentrum statt, die Rietvögel gibt es seit 65 Jahren, seit zehn Jahren haben die „Schrägen Vögel“ ihre Auftritte.

In den Fasnet-Freizeitpark Disneyland Weilersbach luden die Weilersbacher Epfelschittler zum Zunftball ein und machten den Stadtbezirk zur Narrenstadt.

Der Turnerbund Bad Dürrheim präsentierte im Haus des Bürgers eine bunte Show unter dem Motto „Helden der Kindheit“. Über 104 Akteure probten seit Wochen. Den Zuschauern wurde eine bunte Palette, eine unterhaltsame Mischung von Akrobatik, Tanz und Show geboten.

In Schonach wurde am Wochenende wieder der traditionsreiche Schwarzwaldpokal veranstaltet. Die nordischen Kombinierer und Kombiniererinnen gaben bei den Weltcups Vollgas - und rund 4000 Zuschauer feierten die Teilnehmenden an.

Der große Umzug in Königsfeld begeisterte am Sonntag zahlreiche Besucher. 51 teilnehmende Zünfte waren zu Besuch bei den Rotwald-Deifeln.

Nach zweijähriger Zwangspause übertraf sich die Blumberger Narrengesellschaft mit ihrem ersten Programmabend am Samstag in der Stadthalle selbst.

Was für ein närrischer Zirkus: Mit einem kunterbunten Programm aus Tanz, Musik und witzigen Wortbeiträgen begeisterte der Zunftball der Narrenzunft Hüfingen am Samstagabend in der Stadthalle.

Der Bräunlinger Zunftball startete wieder durch. 100 Mitwirkende stellten ein tolles Programm vor – und kreierten eine Reise um die Welt mit viel Lokalkolorit.

Der erste gemeinsame Narrentag der Zünfte aus Dunningen, Seedorf und Lackendorf mit dem „Eschachsprung“ als Höhepunkt hat am Samstag im „Raupa-Nest“ Seedorf eine gelungene Premiere gefeiert. Alles passte zum Auftakt: Viele Hästräger, zahlreiche Zuschauer beim Umzug am Straßenrand, anschließend gute Stimmung in der Halle und in den Besenwirtschaften, dazu noch reichlich Sonnenstrahlen.

Viel geschehen ist im vergangenen Jahr und manches ist auch „domm gloffa“ aus Sicht der Breagler in Sulz. Die Narren sparten beim Breagler-Abend in den Lokalen und in der Zunftstube mit best gelaunte Besuchern nicht mit Spott und Hohn.

Fasnet für die Kleinen gab's bei der Narrenzunft Sulgen, die den Samstag vor dem Schmotzigen jetzt voll und ganz dem närrischen Nachwuchs gewidmet hat.

Beim Geisterumzug der Speckmockelzunft machten kunstvolle geschnitzte Hexen- und Maskenlarven auf sich aufmerksam. Das tolle Wetter und die vielen närrische Gruppen zogen unzählige Zuschauer zum nächtlichen Spektakel nach Bösingen.

Mit ihren Auftritten am Samstag an zahlreichen Orten brachten die Schnurranten sich selbst und die Schenkenzeller in die richtige Stimmung für die kommenden Fasnets-Tage.

Rund 2500 Hästräger, 42 Narrenzünfte und Laufgruppen, Musikvereine, Guggamusiken und tausende Zuschauer am Straßenrand: Die Broatschua- Metropole Vöhringen lebte beim Umzug wieder auf und das wie gewohnt bei Kaiserwetter.

Der Klepferwettbewerb stand am Samstag in Rottweil auf dem Programm - diesmal nur mit 44 Teilnehmern, da einige krankheitsbedingt hatten absagen müssen.

Mehr als 2300 Hästräger waren am Samstag beim großen Balinger Fackelumzug dabei. Organisiert hatte die 24. Auflage die Narrenzunft Balingen.

Ein mehr als zweistündiges Programm wurde am Wochenende in der Turn- und Festhalle in Hechingen-Boll geboten. Die Narhalla hatte geladen - und definitiv nicht zu viel versprochen.

Endlich wieder Fasnet feiern: Eine Riesenstimmung herrschte in der voll besetzen Geislinger Schlossparkhalle bei der 60. Prunksitzung der NZG Geislingen.

Am Samstag zogen die Lumpen der Narrenzunft Jägi durch die Rangendinger Straßen. Die Lumpen hatten Glück. Das Wetter mit strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen machten ihnen ihre Hausierer-Tätigkeit doch bedeutend leichter. Am Abend zuvor war es beim Kappenabend im Gasthaus Rössle "g'naglet" voll gewesen.

In Obernheim fand der 53. Zunftabend der Hexenzunft statt. Diesmal mit einem besonderen Höhepunkt: Der im Januar verabschiedete Bürgermeister Josef Ungermann wurde zur Ehrenhexe gesotten.

Ein Highlight der Fasnet war der Sportlerball des Sportvereins Heiligenzimmern in der dekorierten Festhalle. Eine volle Halle, ein fulminantes Programm und Partystimmung zeugten davon.

Das Grosselfinger Narrengericht hat getagt und es sind närrische Urteile zu Tatbeständen gefallen, von denen die Delinquenten selbst nichts gewusst haben. Tausende Besucher haben das Spiel verfolgt.

Närrisches Treiben in den Gassen herrschte am Samstag bei der Dorffasne in Eutingen-Göttelfingen.

Mit dem Hexen- und Zunftball stieg die Dettinger Narrenzunft in die Saalfasnet ein. Das lange Fasnetswochenende startete am Freitag mit dem Hexenball.

Zum 68. Mal fand der Bunte Abend in Empfingen statt. Zu sehen bekamen die zahlreichen Gäste unter anderem einen schwebenden Bürgermeister Ferdinand Truffner.

Narrenfeez und Kinderfasnet standen am Wochenende in Rottenburg-Ergenzingen auf dem Programm.

Auch das närrische Horb war wieder einmal für ein paar Stunden ganz in Kinderhand, denn der Horber Narrensamen zeigte, wie Kinderfasnet geht.

Mit einer gut besuchten Narrenmesse läutete die Narrenzunft Freudenstadt am Freitagabend zwei fröhliche Fasnetstage ein. Heiß her ging es anschließend beim Brauchtumsabend.

Rund 250 Besucher haben in der Alten Seminarturnhalle in Nagold einen Comedy-Freitag genossen. Das Duo „Mundstuhl“ sorgte für Stimmung – wie ein Rockkonzert, nur lustiger.

Zum 40. Geburtstag hatte die Narrenzunft Vollmaringen super Wetter für den Umzug am Sonntag bestellt. Und die Narren und die Besucher kamen in Massen.

Der Fasentumzug der Eulen in Seelbach war ein großer Erfolg – mehr als 2500 Hästräger sorgten am Sonntag für eine ausgelassene Stimmung in den Straßen.

Tänze, Sketche und viel Wortwitz waren beim diesjährigen IG-Abend in Ichenheim geboten. Bei bester Stimmung feierten die Besucher die närrische Zeit in der Langenrothalle und zeigten, dass sie das Feiern nach zwei Jahren Pause nicht verlernt haben.

Die Hausacher Sulzbachhexen haben mit etwa 1500 Hästrägern und ungezählten Partygästen eine rauschende Hexennacht gefeiert. Am Beginn stand ein großer Nachtumzug durch die Innenstadt. 59 Zünfte waren nach Hausach gekommen.

Die Hoorig-Narrenzunft hat an zwei Abenden – Freitag und Samstag – in der ausverkauften Ettenheimer Stadthalle mit 280 Plätzen mit ihrem Narrenspiel für Stimmung gesorgt. Das Moritaten-Duo Thomas Dees und Michael Frey gab seinen Abschied.