In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Chrysanthemen-Ball in Lahr, Kino im Kälberstall in 24-Höfe und Urschelherbst in Nagold: Am Wochenende war in der Region viel los.

Eine Auswahl der Veranstaltungen gibt es hier.

Das Schwarzwald Harmonika-Orchester (SHO) bot in Furtwangen ein begeisterndes Jahreskonzert unter dem Titel „Sagenhaftes“ bei eingeblendeten Bühnenbildern.

Auch bei der fünften Auflage war die Teddybär-Tour für die krebskranken Kinder der Rehaklinik Katharinenhöhe in Furtwangen ein besonderer Erfolg. Mit 63 Lastwagen machten die Trucker den jungen Patienten in den Brummis eine große Freude.

Die 56. Auflage des Schwarzwald-Marathons in Bräunlingen ist vorbei. Trotz durchwachsenem Wetter gab es bereits am Samstag Teilnehmerrekorde. Doch am schnellsten war eine Frau vom LAC Freiburg.

Die drei Comedians Frank Richter, Jozo Brico und Tobi Freudenthal brachten mit ihren Auftritten bei der „Black Forst Comedy Night“ die Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald zum Beben.

Wieder einmal bot die Kurstadt Bad Dürrheim eine Gelegenheit, den Sonntag dort zu verbringen. In der Innenstadt sowie im Gewerbegebiet waren einige Geschäfte zum Informieren und zum Verkauf geöffnet. Höhepunkt war der Naturparkmarkt.

Kreis Rottweil

Ein Feuer löschen, Überschläge mit dem Auto simulieren, mit der Drehleiter hoch hinaus fahren – all das und noch vieles konnten die Besucher beim Blaulichttag in Schramberg erleben, bei dem auch Rathaus und City-Center ihre Türen öffneten.

Mit der Party „Sunrise 2.0“ knüpfen der SV Herrenzimmern und sein Förderverein an alte Erfolge an.

Ausgestattet wie ein Profi-Biker hat Sulz Bürgermeister Jens Keucher die erste Runde sturzfrei gemeistert. Zuvor hatte er die neue Pumptrack-Anlage auf Kastell eröffnet.

Beim Herbstfest des HGV Oberndorf mit verkaufsoffenem Sonntag kamen Jung und Alt auf ihre Kosten. Oldtimertreffen, Streetfood-Markt, Hüpfburg und Livemusik lockten die Besucher an.

Gut 2000 Besucher genossen das vielfältige Programm beim achten Kinderfest in der Stadt- und Stallhalle Rottweil.

Alle drei bis fünf Jahre lädt Hardt zur Leistungsschau ein, und die Unternehmen und Einzelhändler nutzen die Veranstaltung zu einem Tag der offeen Tür.

Ein Blick, ein Körper, Häuser, Tiere, Landschaften – viel zu sehen gab es wieder bei der Ausstellung der Fotofreunde in der Klosterkirche und im Heimatmuseum in Stetten.

Müll vermeiden, Dinge wertschätzen – das war am Samstag wieder das Motto beim Warentauschtag in Hechingen.

Bildnerische Fantasien in unterschiedlichsten Stilen sind in der Jahresausstellung des Hechinger Kunstvereins zu sehen. Die Vernissage am Freitag war gut besucht.

Großer Run auf die „Täfele“: Das Kultspiel ist beim Drachenfest des Musikvereins in Dormettingen der absolute Renner.

Nach drei Siegen geht beim Bayerischen Abend im Sportheim in Dotternhausen so richtig die Post ab: Schon nach 19 Uhr war ein Umfallen quasi unmöglich, Sitzplätze gab es keine mehr. Das Feiervolk drängte sich um den Tresen herum.

Trotz des eher schlechten Wetters war das Uria-Hoffest in Balingen-Ostdorf auch in diesem Jahr wieder gut besucht.

Laster-Show, Techno für die Kids, beeindruckende Kunst – und die Kassen beim Horber Handel klingeln bei der "Langen Nacht der Lichter" noch nach 22 Uhr. Horb-Aktiv Vorstand Laura Doormann: „Richtiges Zeichen zur richtigen Zeit.“

Das Caritas-Zentrum Horb feierte das erste Jahr des neuen Ladens im Reibegässle mit einer kulinarisch-unterhaltsamen Aktion. Neben einem bunten Programm rund um und in dem neuen „Fairkauf“ im Horber Reibegässle gab es als besonderes Schmankerl eine Kochshow von und mit Eberhard Braun.

Der aufgeweichte, matschige Untergrund hielt die rund 30 Mountainbiker am Freitagabend nicht davon ab, sich nach Sonnenuntergang auf ihre Räder zu schwingen, um an der Lichterfahrt auf dem Ladda-Trail Glatten teilzunehmen.

Der Blasmusikkreisverein hatte alle seine Vereinsmitglieder zum lockeren Feiern bei Musik in die Empfinger Täleseehalle eingeladen. Für musikalische Glanzlichter sorge die Kapelle Blech-X-Press.

Die neun Einsendungen für den Sebastian-Blau-Preis begeisterten das Publikum beim Kino im Kälberstall in 24-Höfe an einem stürmischen Herbsttag.

Bereits zum 19. Mal versammelten sich die Märchenerzähler in Baiersbronn, um beim jährlichen Erzählfestival Märchen aus der ganzen Welt zu präsentieren. An drei Tagen gab es verschiedene Angebote für Kinder und Erwachsene.

Es ist das Fest in der Nagolder Innenstadt mit der größten Tradition, dessen Konzept seit Jahrzehnten fast unverändert besteht – ein echter Klassiker eben. Der Urschelherbst lockte auch in seiner jüngsten Ausgabe wieder die Menschenmassen in die Stadt.

Das Oktoberfest des Musikvereins Dobel wurde zu einem vollen Erfolg: Mit einem ausverkauften Haus, mitreißender Musik und einer unvergleichlichen Stimmung feierten die Besucher ausgelassen.

Ortenaukreis

Mit dem Chrysanthemen-Ball hat sich die Stadt Lahr eine neue Veranstaltung ausgedacht. Am Samstagabend stand die Mehrzweckhalle ganz im Zeichen von Discofox, Cha-Cha-Cha und Co. Bis nach Mitternacht legten die Gäste eine flotte Sohle aufs Parkett.

Blumenfreunde haben gemeinsam den Abschluss des Blumenschmuckwettbewerbs in der Friesenheimer Sternenberghalle gefeiert. Auch wenn das Blumenjahr 2024 sehr wechselhaft war, gelang es den 111 Teilnehmern dennoch, schöne Ergebnisse zu erzielen.

Die Kapelle „Die Wälder Böhmischen“ spielten in der voll besetzten Gutacher Stadthalle. Über drei Etappen zeigten die 19 Musiker mit Polkas, Märschen und Walzer ihr Können und nahmen das Publikum mit.

328 Läufer sowie zahlreiche Bambini sind am Sonntag zum Ettenheimer Stadtlauf angetreten.

Seit 15 Jahren hilft der Verein „Chance für Benin“ mangelernährten Kindern in dem westafrikanischen Land. Um das zu feiern, haben die Vorsitzenden, das Ehepaar Bahner, den Pflanzentauschtag in Kippenheim dieses Jahr besonders groß gestaltet.

„Apfelsaft selbstgemacht“ hieß eine Veranstaltung des Vereins Obstbau, Garten und Landschaft in Münchweier, die am Samstag zum vierten Mal in Folge auf dem Gelände der Winzergenossenschaft Münchweier-Wallburg-Schmieheim in Münchweier stattfand.